Arsenal vs Manchester United EN VIVO: Cuándo y dónde ver el partido de la Premier League [GUÍA TV]

Arsenal y Manchester United se enfrentarán este domingo 10 de marzo a las 11:30 a.m. (hora peruana) por la Jornada 30 de la Premier League de Inglaterra. El encuentro se disputará en el Emirates Stadium y será transmitido por la señal de DirecTV Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de lo más destacado al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Arsenal no llega con buen ánimo luego de la derrota 3-1 sufrida a mitad de semana ante el Stade Rennais, en la Europa League. No obstante, el equipo de Unai Emery toma este encuentro como una prueba para mejorar y cerrar de la mejor forma la temporada 2018-19, la que ha tenido buenos momentos, pero también época de crisis. El principal objetivo es llegar a la próxima Champions League.

The key for us tomorrow will be: _____ pic.twitter.com/AXpeJJnviX — Arsenal FC (@Arsenal) 9 de marzo de 2019

Actualmente el equipo ‘gunner’ se encuentra en el puesto N° 5 con 57 puntos y el Manchester United es un rival directo por quedar entre las primeras cuatro posiciones. Tras un empate con sabor a derrota en el clásico ante Tottenham (1-1), el Arsenal ansía la victoria en casa y estirar la buena racha que tiene en dicha condición durante los últimos 4 duelos.

No obstante, para su pesar, su última derrota en casa fue ante los ‘Diablos Rojos’: el partido fue por la FA Cup, donde terminaron perdiendo por 3-1. Además, en el otro duelo la temporada 2018-19, para ser más exactos en la primera rueda de la Premier League, el Manchester United igualó 2-2 en casa, en un partido raro, pues empataron el marcador en dos ocasiones tras solo instantes de recibir goles.

Y, en otro dato negativo para el Arsenal en condición de local ante el Manchester United es que el último partido liguero en el Emirates Stadium lo perdió por 3-1, con doblete de Jesse Lingard, quien ahora es baja por lesión. El entrenador Ole Gunnar Solskjær no contará con gran parte de su plantel, pero haber eliminado al PSG en la Champions, tras una gran remontada, motiva a sus jóvenes estrellas.

HORARIOS DEL ARSENAL vs MANCHESTER UNITED EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11.30 a.m.

Estados Unidos: 11.30 a.m. (ET) / 8.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5.30 p.m.

CANALES DEL ARSENAL vs MANCHESTER UNITED EN VIVO ONLINE

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD, Flow Sports 1

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Alemania DAZN

Italia Sky Sport Football, SKY Go Italia

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal Sport TV1

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Reino Unido Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event

Estados Unidos SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com, NBC, NBC Sports Live

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE ARSENAL vs MANCHESTER UNITED?

