Barcelona vs Rayo Vallecano: La tensa discusión entre Luis Suárez y Advíncula tras una supuesta agresión [VIDEO]

Rayo Vallecano se jugó un partido crucial por mantener la categoría ante el Barcelona, pero no logró mantener la ventaja que había conseguido en un inicio. El encuentro sacó chispas y uno de los duelos más llamativos fue el protagonizado por los sudamericanos: Luis Advíncula y el 'Pistolero' Suárez.

Solo al minuto de juego, el delantero del Barcelona intentó desbordar por la banda izquierda, por donde Luis Advíncula de desempeña. Suárez intentó realizar una pared, pero 'Bolt' le dejó el cuerpo, haciéndolo caer y generando una falta. De inmediato, el uruguayo alzó su voz de protesta al sugerir una agresión.

Fiel a su estilo, Luis Suárez advirtió a 'Bolt' sobre la jugada: “No, no me tirés el codo. Haceme falta, pero no me tirés el codo”, fueron las palabras que repitió el goleador. Andvíncula consideraba que la acción no fue muy fuerte de su parte y rechazó todo lo dicho por su rival de la jornada, aunque parecía planear como desquitarse.

Tras el descanso, Luis Advíncula y sus compañeros del Rayo Vallecano regresaban al campo conversando sobre las acciones en la primera mitad. Uno de los temas era lo ocurrido con Suárez, tomando con gracia lo ocurrido en el choque el 'Pistolero' consideró agresión, aunque también acordaban como cortarlo en una futura jugada.