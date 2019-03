Son Heung-Min, la estrella del Tottenham que a sus 26 años vive con sus padres y no tendrá esposa ni hijos hasta que se retire

Son Heung-Min es una de las figuras del Tottenham, animador en las últimas temporadas de la Premier League y en el presente curso está clasificado a los cuartos de final de la Champions League. El jugador surcoreano y hizo algunas confesiones durante una entrevista a un medio británico.

Por ejemplo, Son, de 26 años de edad, aseguró que no tiene esposa ni hijos y no formará una familia hasta que deje de jugar al fútbol de forma profesional. La razón es simple, quiere dedicarle tiempo a los suyos y su carrera no lo dejaría.

"Cuando te casas, lo primero de todo será la familia, la esposa y los hijos. Después el fútbol. Quiero asegurarme de que mientras juego al fútbol estoy al mejor nivel. El fútbol debe ser lo primero. No sabes cuánto tiempo puedes jugar al máximo nivel. Cuando me retire, con 33 o 34 años, tendré una larga vida para pensar en formar una familia"

Asimismo, el jugado asiático contó que vive con sus padres y que no le avergüenza aceptarlo. "La gente piensa: '¿Por qué vive con su familia?'. Pero ¿a quién le importa? ¿Quién me está ayuda a jugar al fútbol? Son ellos. Renunciaron a su vida en Corea del Sur y vinieron a Inglaterra para ayudarme. Estoy muy agradecido", agregó.

Son también relató las exigencias de su padre, quien también jugó al fútbol, en especial cuando era niño. "Me hacía dar toques con el balón en el aire por cuatro horas. Fue muy duro. Pero cuando lo piensas ahora, fue la manera correcta. Siempre estaba pensando en lo que necesitaba. Ha hecho todo por mí y sin él probablemente no estaría donde estoy", sostuvo.

Finalmente, Son Heung-Min confesó que su ídolo fue y es todavía Cristiano Ronaldo.

"Ser profesional es algo más que talento, por eso mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Trabaja más que el talento que tiene. Veo muchos jugadores que no tienen esa mentalidad, que piensan que el talento es suficiente., pero no lo es", culminó.

EL DATO

Son ha jugado 77 partidos con su selección y ha marcado 23 goles.