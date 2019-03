Champions League: Se conoció la fecha para el sorteo de los cruces de cuartos y semifinales

La Champions League, para algunos el torneo de clubes más hermoso del mundo, ya conoce la fecha en la cual se realizará el sorteo para conocer los cruces de cuartos y semifinales de este certamen internacional.

La UEFA comunicó este jueves que este sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 15 de marzo en la ciudad de Nyon. Este evento tendrá la particularidad que dejará los cruces listos para los cuartos y semis como desde hace algunos años no se hacía.

Cabe señalar que, en las últimas temporadas cada fase de la Champions League era resulta por un sorteo, situación que no se dará en esta presente edición. Por ahora, Ajax, Porto, Manchester United y Tottenham son los primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final.

Solo falta conocer a los ganadores de los duelos entre Barcelona vs Lyon, Juventus vs. Atlético Madrid, Bayern vs. Liverpool y Manchester City vs. Schalke 04 para tener a todos los equipos clasificados a la siguiente ronda.

EL DATO

Los cuartos de final de la Champions League se jugarán el 9/10 de abril(ida) y 16/17 de abril (vuelta).