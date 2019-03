Cristiano Ronaldo confiesa que Madrid marcó para siempre su vida

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar el enorme afecto que siente por Madrid, razón por la que decidió poner nuevamente el foco de su atención en la capital española y no necesariamente por el Real Madrid sino por otro rubro importante en su desarrollo personal.

El astro portugués, pensando en la explotación de su imagen comercial, decidió abrir una clínica de trasplante capilar en la ciudad española. La clínica, que tendrá como administradora a su actual pareja Georgina Rodríguez, ya funcionaba antes en Portugal y ahora será inaugurada una nueva sede en Madrid.

Por ello, el hoy delantero de la Juventus, reveló en una entrevista para ABC el por qué pensó en abrir la clínica en la ciudad que lo vio triunfar durante 10 años de su exitosa carrera.

"Madrid es la ciudad que marcó mi vida para siempre desde un punto de vista profesional y afectivo. He desarrollado allí una parte importante de mi carrera y también es donde he formado mi familia (...) Además del fútbol, me apasionan la salud, la tecnología y la investigación, y son áreas en las que tenía ganas de invertir", sostuvo Ronaldo para luego agregar: "España es el segundo país del mundo en el que más personas sufren alopecia por lo que es natural que hayan apostado por abrir este centro en Madrid".

En otro pasaje de la extensa entrevista, un nostálgico Cristiano, no tuvo reparos en afirmar que "echa de menos a todos los madrileños", los mismos que todavía no pueden recuperarse de su partida de la 'Casa Blanca'.