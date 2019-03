Zinedine Zidane y su decisión sobre volver al Real Madrid

Zinedine Zidane es una de las opciones que baraja Florentino Pérez para el cargo de director técnico en el Real Madrid. Esta temporada le está yendo pésimo al cuadro de Chamartín y Santiago Solari no ha cumplido con las expectativas debido a que sus chances de ganar la Liga Santander están prácticamente agotadas y ya está eliminado tanto de la Copa del Rey como de la Champions League. El diario 'El País' contó qué está sucediendo con 'Zizou'.

'El País' afirma que Real Madrid ha tanteado a Zinedine Zidane luego de que caiga eliminado en la Champions League a manos del Ajax de Ámsterdam en el mismísimo Santiago Bernabéu. La idea que tiene Florentino Pérez con el estratega francés es que tome el cargo ahora mismo o, a más tardar, en el inicio de la siguiente temporada. Algo que será muy difícil por cómo sigue la noticia en el mencionado diario.

"Fue apenas un tanteo. Menos realidad que 'show' para alimento de los medios de comunicación. La respuesta del entrenador fue más o menos la esperada en el club: negativa pero no concluyente. Zidane dijo que ahora, con la temporada en curso, no aceptaría sentarse en el banquillo", menciona 'El País'. Cabe resaltar que el Real Madrid está buscando de igual manera un director técnico que reemplace a Santiago Solari pronto, pero hasta el momento no hay nada concreto.

El que más cerca está de volver al Santiago Bernabéu es José Mourinho, el estratega portugués que se desvinculó del Manchester United tras los malos resultados que consiguió tanto de visitante como de local. Santiago Solari respira por ahora gracias al triunfo que consiguió como visitante ante el Real Valladolid en la última jornada de la Liga Santander.