Sporting Cristal vs Godoy Cruz: Lucas Bernardi destacó a Jorge Cazulo como "el eje del equipo"

Los tiene bien chequeados. Lucas Bernardi, técnico de Godoy Cruz, analizó el duelo ante Sporting Cristal y demostró conocimiento de su rival de este miércoles en el Estadio Nacional, por la fecha 2 de la Copa Libertadores.

Tres fueron los nombres que soltó Bernardi para explicar lo que será Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2019: Emanuel Herrera, el histórico Carlos Lobatón y Jorge Cazulo, el futbolista capital en el equipo de Claudio Vivas, según el DT rival.

"La referencia de Herrera es que es el jugador más importante que tiene hoy el equipo. El gol es lo más importante en los equipos y él lo tiene. Me quedo con la importancia de Cazulo, es el eje del equipo, el que marca los tiempos. No nombro a Lobatón porque no sé si participará, pero tiene las mismas características de Cazulo. Son los futbolistas más determinantes más allá de Herrera", afirmó Lucas Bernardi en conferencia de prensa.

Godoy Cruz, que entrenó en el complejo de EGB en Lurín, no reconoció el campo del Estadio Nacional. ¿Por qué? Bernardi preponderó "el descanso y la tranquilidad". "No me parece un factor determinante", sostuvo.

Sobre el once que jugará ante Sporting Cristal, Lucas Bernardi mantuvo el hermetismo. "Ya tengo en claro el equipo. Pero no lo voy a decir porque aún no se los comunico a los jugadores", sentenció.

Lucas Bernardi lleva dos partidos como DT de Godoy Cruz. En el debut de su segunda etapa en 'El Tomba', empató 0-0 ante Olimpia en el arranque de la Copa Libertadores 2019. Ante Rosario Central, el DT puso suplentes y el score fue el mismo de su debut.

EL DATO:

Lucas Bernardi calificó a Sporting Cristal como un rival muy difícil. Sobre su ideal de partido, apuntó: "controlar la pelota los primeros minutos", "bancar el cero", y "buscar y aprovechar los espacios para lastimar".