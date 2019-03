Georgina Rodríguez estalló en lágrimas con el tercer gol de Cristiano Ronaldo [VIDEO]

Cristiano Ronaldo fue la gran figura de la jornada y con sus tres anotaciones colocó a la Juventus a los cuartos de final de la Champions League. Y es que el portugués sentenció al Atlético Madrid en los últimos minutos con su gol de penal y su pareja, Georgina Rodríguez, explotó en llanto.

La pareja del portugués no quiso perderse el palpitante encuentro y CR7 ofreció un espectáculo de lujo, para ella y para los hinchas ‘bianconeros’. Sin embargo, en el tercer tanto del ex Real Madrid, Georgina Rodríguez, no se pudo contener y las cámaras captaron las lágrimas en su rostro ante un colosal Ronaldo.

Georgina no fue la única que vibró de emoción, ya que todos los asistentes del Juventus Stadium enloquecieron, pero en especial ella porque vivió en carne propia lo sucedido con su exequipo, su llegada al conjunto de Turín y las críticas de la prensa internacional. Además, es la madre de uno de sus hijos.

Y es que Ronaldo tiene en total cuatro hijos: Cristiano Jr., de seis años; los gemelos Mateo y Eva; y el bebé que nació el pasado 12 de noviembre, el primer fruto de su relación con la argentina. Sin embargo, algunos medios han revelado que Rodríguez podría estar embarzada otra vez.