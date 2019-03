Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO: hora y canal del partidazo por octavos de final de la Champions League

EN VIVO | Juventus vs. Atlético Madrid se enfrentan este martes 12 de marzo en el Juventus Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El encuentro se jugará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) vía TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Fox Sports para toda Latinoamérica.

Por la hazaña. Juventus tiene por delante el gran reto de remontar un marcador de 2-0 por en contra ante un equipo que su principal virtud es el orden defensivo. Por ello, Cristiano Ronaldo y compañía no se guardarán nada y buscarán desde el primer minuto la apertura del marcador.

Sin embargo, Massimiliano Allegri no podrá contar con el brasileño Douglas Costa que no logró recuperarse de una lesión y no podrá estar desde el arranque en el primer equipo de la Juventus. Además, de las ya conocidas bajas de Andrea Barzagli y Mattia De Sciglio por lesión.

Juventus saldrá este martes a desafiar no solo a los muchachos de Diego Simeone, si no a la historia misma, ya que el cuadro de Turín jamas a podido remontar un 2-0 abajo en la Champions League.

Por su parte, Diego Simeone la tiene complicada para poder armar el once que saldrá a buscar la clasificación a cuartos de final de este certamen. Ya que Atlético Madrid posee varias bajas para este trascendental encuentro.

Filipe Luis y Lucas Hernández quedaron descartados por lesión, mientras que Diego Costa y Thomas Partey por suspensión no podrán ser tomados en cuenta por Diego Simeone. Además, Antoine Griezmann jugará al filo de la navaja, debido a que con una tarjeta amarilla más se perderá, de avanzar, el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO | Alineaciones Probables

Juventus: Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano y Mandzukic.

Atlético Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín o Savic, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann y Morata.

