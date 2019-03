Ángel Di María vuelve con el objetivo de lograr un título con la Selección Argentina

Luego de victoria del Paris Saint-Germain por 4-0 ante Dijon, donde brilló Ángel Di María con un tremendo golazo, el volante fue entrevistado por la cadena de televisión argentina TyC Sports en el programa Líbero. El rosarino manifestó: “Es una alegría enorme volver a vestir esa camiseta, es algo único”. También, relató la charla que tuvo con Lionel Scaloni: “En las últimas semanas me dio a entender que en esta oportunidad iba a formar parte del grupo”.

Del mismo modo, Di María agregó: “Me dijo que me iba a tener que ganar el lugar por no haber estado durante este tiempo. Compartimos mucho en Rusia, hay mucho respeto y sabemos que al que no lo cita es solo por una decisión técnica”. Seguido, elogió a Messi: "Me tocó jugar con todos, pero con Messi es con el que más disfruté. Hace cosas increíbles"

Asimismo comentó la experiencia de jugar a lado de Mbappé: "Kylian está al nivel de los tres fenómenos (Messi, CR7 y Neymar). Si hubiésemos seguido en las instancias finales de la Champions hubiese estado peleando por Balón de Oro".

"El Fideo" con la Selección Argentina ha jugado 97 cotejos y marcó 20 tantos dando 25 asistencias. Debutó el 6 de setiembre del 2008 ante Paraguay por las Eliminatorias Sudáfrica 2010. Anotó su primer tanto el 22 de diciembre de ese año ante el seleccionado de Cataluña.