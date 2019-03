Futbolista de Melgar fue desconvocado para jugar por la Selección Ecuatoriana

John Narváez se encontraba más que feliz por un nuevo llamado para vestir los colores de la Selección Ecuatoriana de cara a los amistosos de preparación ante Estados Unidos y Honduras en suelo norteamericano. Sin embargo, el central del cuadro rojinegro fue desconvocado en las últimas horas.

Tras conocerse la noticia, muchos argumentaron que el futbolista de 27 años habría sufrido algún golpe de consideración pero fue el mismo central el que reveló el motivo de su ausencia para estos encuentros del 'Tri'.

"No, no estoy lesionado. Me negaron la visa, fue el gran inconveniente. Muy dolido por eso, pero es lo que pasó… Llegó la carta, se pidió el permiso para que vaya a Ecuador y saque la visa, pero el club al ver la situación de Libertadores quiso que lo haga desde acá (Perú)", declaró Narváez para Área Deportiva FM.

El exjugador de LDU de Quito agregó que "Ayer en la mañana me dijeron que no me la iban a dar. Expliqué por qué hice los trámites desde Perú, pero igual me lo negaron. Espero formar parte de la lista de junio (vs. Venezuela y México)".

Ante la baja obligada de Narvaéz, el comando técnico de la Selección Ecuatoriana decidió llamar al experimentado volante Cristhian Noboa, quien milita actualmente en el Zenit de la Liga Rusa.

Como se recuerda, el central ha sido pieza clave en el esquema de Jorge Pautasso ya que gracias al aporte del mencionado jugador, Melgar logró clasificar a la fase de grupos de la actual Copa Libertadores.