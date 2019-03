¡Los respeta! Jurgen Klopp no se confía de su llave contra el Porto

Liverpool, finalista de la Champions League pasada, se verá las caras en esta temporada contra el Porto en los cuartos de final. En teoría, uno de los rivales más accesibles, pero no para Jurgen Klopp, DT de los 'Reds'.

"¿Qué puedo decir? Es el Porto y ya hemos jugado contra ellos y sabemos lo buenos que tuvimos que ser el año pasado", dijo el estratega para la web del Liverpool.

En la 'Orejona' anterior, Liverpool aplastó por 5-0 al Porto en los octavos de final, anotando los cinco tantos en suelo portugués. "El resultado fue extraño. Fue muy bueno para nosotros, por supuesto, pero fue extraño. En la vuelta, vimos el carácter del Porto y la calidad que tienen", recordó Klopp.

Asimismo, reconoció que no se confían. "No podría estar más lejos de pensar que es el mejor sorteo posible, porque no lo es. Es el rival contra el que nos tenemos que preparar y es en todo lo que nos concentraremos", precisó.

EL DATO: Liverpool ganó cinco veces la Champions League.