Champions League: fechas, horarios y canales de ida y vuelta de los cuartos de final

Tras realizarse el sorteo de los cuartos de final de la Champions League, que dejó cuarto partidazos: Manchester City vs Tottenham, Liverpool vs Porto, Ajax vs Juventus y Barcelona vs Manchester United, la UEFA confirmó la hora y fecha que se disputarán los duelos de ida y vuelta.

El primer partido de los cuartos de final será el Manchester City vs Tottenham en el Etihad Stadium de Inglaterra el próximo martes 9 abril. Ese mismo día, Liverpool de Mané, Firmino y Salah, recibirán al Porto. Mientras tanto, los duelo de vuelta se jugará el miércoles 17 de abril.

El día miércoles se jugarán las otras dos llaves. Por un lado en Holanda, Juventus con Cristiano Ronaldo visitará al Ajax que llega de eliminar al Real Madrid y sueña con llegar a la final. Por el otro lado, en Old Trafford, Manchester United recibirá al Barcelona de Leo Messi.

LLAVES DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Martes 9 de abril (ida)

2:00 p.m. Tottenham vs Manchester City

Estadio:Tottenham

2:00 p.m. Liverpool vs FC Porto

Estadio: Anfield

Miércoles 10 de abril (ida)

2: 00p.m. Ajax vs Juventus

Estadio: Ámsterdam Arena

2:00 p.m. Manchester United vs Barcelona

Estadio: Old Trafford

Martes 16 de abril (vuelta)

2:00 p.m. Barcelona vs Manchester United

Estadio: Camp Nou

2:00 p.m Juventus vs Ajax

Estadio: Juventus Stadium

Miércoles 17 de abril (vuelta)

2:00 p.m Manchester City vs Tottenham

Estadio: Etihad Stadium

2:00 p.m. FC Porto vs Liverpool

Estadio: Do Dragao

CRUCES DE LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Vencedor del Manchester City - Tottenham vs Vencedor del Ajax - Juventus

Vencedor del Manchester United - Barcelona vs Vencedor Liverpool - Oporto