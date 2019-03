Revelan que José Mourinho iba a ser el nuevo DT del Real Madrid: ¿los jugadores se opusieron?

Antes que vuelva Zinedine Zidane al Real Madrid en reemplazo de Santiago Solari, en España revelaron que José Mourinho estuvo a un paso de regresar a la "Casa Blanca", e incluso era la primera opción de Florentino Pérez.

¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se decidió finalmente por la vuelta del francés?

Según revela el expresidente del Real Madrid entre los años 2006 y 2009, Ramón Calderón, fueron los propios futbolistas del equipo que se rehusaron a aceptar a José Mourinho.

“Los jugadores se plantan, ya se plantaron cuando quiso traer a Antonio Conte porque hacía falta mano dura. Cuando Antonio Conte fue propuesto, él aseguraba que tenía que venir un entrenador con mano dura, pero él no se da cuenta, o si se ha dado cuenta es que no lo ha pensado bien y los jugadores se lo han recordado que ese tipo de entrenadores no hacen falta”, comentó el extitular del Real Madrid.

Y agregó: “la primera opción era José Mourinho. Y Mourinho era el que iba a venir al Real Madrid porque es el único entrenador al que el presidente respeta. Florentino ve al entrenador portugués como un escudo, lo ve como al primo de Zumosol, es el único que dice lo que nadie se atreve, quien culpa a los árbitros, a la prensa, a quien sea, eso que normalmente no se dice”.