Zinedine Zidane: "Estaría encantado de dirigir a Kylian Mbappé" [VIDEO]

El entrenador del Real Madrid; Zinedine Zidane, habló en conferencia de prensa tras ser el 'big boss' de la plantilla 'madridista' en estos primeros tres días. Dejando recados, conceptos y mensajes que harán ilusionar al planeta del fútbol internacional. Ojo a las palabras de 'Zizou'.

Cuando se le preguntó por un plano general de futbolistas, el director técnico francés se mostró muy receptivo a poder pensar en una nueva plantilla en la próxima temporada. Sabe bien que deberá reforzar su equipo y no teme en decirlo abiertamente, pero sin pegarle a ninguno de sus jugadores actuales.

Por eso se le consultó mediante una rueda de preguntas específicas, sobre Kylian Mbappé, Zinedine Zidane sonrió de forma complaciente y sostuvo: "No. Es que no voy a hablar de un jugador que no es mío. La temporada está en juego".

Después de una cuantas consultas sobre ese tema, de Kylian Mbappé en específico. Zinedine Zidane mostró su lado más receptivo, elogiando lo que es el futbolista actualmente y cómo lo ven sus ojos profesionales: "Sabemos la calidad que tienen Neymar y Mbappé, siempre es bueno pensar en grandes futbolistas, pero dicho eso, lo que me interesa y lo que tengo en la cabeza es el partido de mañana”.

Recordemos que entre semana a Florentino Pérez se le preguntó por Mbappé y bromeó que podría ser un buen jugador para el Real Madrid. Ya iba depender de cómo se acomoden las cosas hasta final de temporada en 'La Casa Blanca'.

EL DATO:

Zinedine Zidane tendrá el poder absoluto para organizar una nueva plantilla la próxima temporada.