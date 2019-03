Paul Pogba avala la continuidad de Solskjaer en el Manchester United

El centrocampista francés Paul Pogba avaló la continuidad del técnico interino del Manchester United, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, para la próxima temporada.

"Por supuesto que queremos que se quede. Los resultados han sido muy buenos. Tengo una gran relación con él y él tiene una gran relación con los jugadores. Cuando un jugador está contento, quiere seguir estándolo", explicó a la cadena británica Sky Sports.

"Solskjaer se lo merece. Conoce el club y todo lo que le rodea. Nos dio libertad para jugar y disfrutar del fútbol porque quizás lo habíamos perdido con los resultados que habíamos tenido antes", expresó en referencia a la etapa anterior a la llegada del noruego, en la que les dirigió el portugués José Mourinho.

Pogba, quien fue despojado de la vicecapitanía del equipo durante la etapa de Mourinho, señaló que quizás perdieron "la confianza" y "las cosas no fueron bien". "No me gusta hablar del pasado porque el futuro es lo que importa", aseguró.

El Manchester United, bajo el mando de Solskjaer, se ha convertido en un candidato claro a acabar la temporada entre los cuatro primeros clasificados en la Premier League, además de estar metidos en los cuartos de final de la Champions League, donde se medirán al Barcelona.

EL DATO

Manchester United marcha en el quinto lugar con 58 unidades a 18 puntos del líder Liverpool.