Exjugador de Selección Colombia fue capturado y será extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

Su nombre está grabado en la historia de Once Caldas y del fútbol colombiano. Hablamos de Jhon Viáfara, uno de los mejores jugadores de aquel club colombiano que levantó la Copa Libertadores 2004 tras ganarle a Boca Juniors en la final y que hizo una carrera en el extranjero tras aquella gesta, además de ser seleccionado de su país.

Ahora bien, cuatro después de su retiro del fútbol, Jhon Viáfara vuelve a salir a la palestra y no por el fútbol. El exjugador colombiano está involucrado como miembro de la organización Gedeón que tenía vínculos con el mexicano Cartel de Sinaloa y poseía integrantes que trabajaron con el extinto capo Pablo Escobar.

Fue el viernes pasado que desde Estados Unidos, precisamente la Corte Este de Texas, trasladaron la orden de captura de Jhon Viáfara a la Fiscalía General de Colombia. Cuatro días después, el exfutbolista cayó junto a otras cuatro personas en la localidad de Jamundí, ubicada en la área metropolitana de Cali.

¿De qué se le acusa a Viáfara? De realizar los pagos a quienes transportaban la cocaían en las aeronaves y lanchas 'go fast' que partían desde el Pacífico colombiano hacia Centroamérica y Estados Unidos. El exjugador era conocido con el alias de El Futbolista.

Además, Jhon Viáfara era el encargado de la ruta del Pacífico hacia México y establecía contactos en Apartadó y Turbo, Antioquia, para transportar la droga.

"Fue tentado por los dineros oscuros e ilícitos y se convirtió en una figura importante para pagarle a aquellas personas que traficaban, que eran motoristas, que eran pilotos de las aeronaves y además conocía la ruta de salida del estupefaciente", declaró Óscar Atehortúa, director de la Policía colombiana, en conferencia de prensa.

El general reveló que Jhon Viáfara llevaba dos años y medio en la organización y que se está investigando si tiene cuentas y dineros oscuros en el exterior. "No le aparecen propiedades y en las declaraciones de renta, que no se han podido encontrar, no tenía suficiente asidero para uno demostrar que tenía grandes recursos económicos, pero está demostrado que pertenecía a esta organización", sentenció Atehortúa.

Las autoridades colombianos informaron que Jhon Viáfara y los otros capturadores serán trasladados a Bogotá para ser recluidos en los calabozos de la Dijín. Hasta la fecha, el exfutbolista ha decidido no emitir declaraciones.

EL DATO:

John Viáfara jugó la Copa América 2004 en Perú y fue compañero de Johan Fano en el Once Caldas entre 2008 y 2009.