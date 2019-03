Luka Modric: “No me hace falta motivación ni en el Real Madrid ni en mi selección”

La principales ligas del mundo se paralizan durante unos días para esta doble fecha FIFA para dar lugar a los amistosos internacionales de las selecciones y encuentros clasificatorios a la Eurocopa del 2020, como es el caso de Croacia.

Precisamente, una de las principales figuras de esta selección como es Luka Modric tomó la palabra en la previa del encuentro clasificatorio y se mostró optimista ante este choque, a pesar de su irregular temporada con el Real Madrid.

"Estamos listos y deseando de hacer grandes partidos. Necesitamos empezar bien y los resultados iniciales marcarán la trayectoria de la clasificación para la Eurocopa. De hecho, no debemos relajarnos porque todos quieren nuestra cabeza desde Rusia. Debemos volver a ser los del Mundial, y yo el primero", afirmó Luka Modric.

Además, el último Balón de Oro añadió no necesitar una motivación extra para seguir jugando al fútbol, pero reconoce que necesita levantar su rendimiento: "Sabemos lo que tenemos detrás en cada partido y no dudamos de que el objetivo siempre es ganar y, en este caso, hacer una buena Euro. No me falta motivación ni aquí ni en mi equipo".