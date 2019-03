Real Madrid: Raphael Varane muy cerca de llegar a Manchester United

El zaguero francés de Raphael Varane parece vivir sus últimos momentos en el Real Madrid. Los rumores acerca de una posible partida del Santiago Bernabéu estarían tomando forma de acuerdo con las informaciones que llegan desde Inglaterra: la Premier League sería su destino.

Según la información publicada por The Sun, Raphael Varane está muy cerca de llegar a Manchester United. El zaguero francés, quien medita su estancia en España, pretende seguirle los pasos a Cristiano Ronaldo entorno a los desafíos para su carrera.

A sus 25 años, el campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018 quiere darle un nuevo giro: siente que su estancia en el Real Madrid ha terminado. Este panorama habría sido aprovechado por Manchester United, club que desea reforzarse para la próxima temporada y volver al sitio perdido.

Pero su salida de Real Madrid no está de todo fácil. Raphael Varane aún mantiene contrato con los 'Galácticos' y de pretender alguna salida tendría que convencer a Florentino Pérez: el directivo 'blanco' no lo dejaría partir por una módica suma, situación que podría trastocar su llegada a Old Trafford, pero en Manchester United romperían el 'chanchito' por el 'galo'.