Zinedine Zidane reveló cuál es la clave del éxito para los futbolistas profesionales

Zinedine Zidane como futbolista hizo todo dentro del campo y lo forjó de forma espectacular, con magia, sacrificio y un talento innato que prácticamente nadie puede discutir. 'Zizou' en su nueva etapa como profesional en Real Madrid reveló cómo es que llegó a su estatus de ídolo a nivel mundial.

Cuando vistió de corto Zinedine Zidane el público disfrutaba por todo lo que brindaba en el terreno de juego, así mismo, era un profesional fuera del terreno de juego sin ningún escándalo de por medio. Pero ¿cómo es que llegó al punto de ser idolatrado por todo el planeta del fútbol? El mandamás del Real Madrid contó en una entrevista íntegra a "OTRO", medio internacional, sus secretos como futbolista.

¿Cómo llegó Zinedine Zidane para llegar a ser el mejor?

“A partir de ese momento luché por convertirme en el mejor. Descansé bien, no hice el idiota por los bares, bebía agua y estiraba mucho. Di todo lo que pude para convertirme en el mejor jugador, tenía que hacerlo a toda costa. Así es como haría felices y llenaría de orgullo a mis padres”.

¿Luchó mucho Zinedine Zidane para ser uno ídolo a nivel mundial?

“Mi único deseo era jugar al fútbol y tuve dificultades en la escuela. Mis padres nunca me regañaron, pero sabía que mi actitud no era la ideal. Así que un día me dijeron: ‘Sabemos que tienes algo en mente, así que haz lo que quieras’. Una vez que tuve el permiso de mi padre y de mi madre lo di todo por lo que quería. Al llegar al Cannes vi entrenar a los jugadores y me dije: ‘Quiero dedicarme a esto’”.

¿Cuánto cambió el fútbol desde que te retiraste?

“En esos tiempos, para hacerte notar tenías que ser bueno, no como hoy. Primero debías demostrar que eras diferente del resto porque había un número limitado de jugadores, uno o dos jóvenes por equipo. Hoy no. Hoy todo ha evolucionado y todo va más rápido y los jugadores no tienen miedo a equivocarse”.

EL DATO:

Zinedine Zidane fue campeón mundial con su selección en el torneo FIFA; Francia 98.

