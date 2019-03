Venezuela vs Cataluña EN VIVO ONLINE: fecha, hora y canal del encuentro amistoso internacional por fecha FIFA

EN VIVO | Venezuela vs Cataluña EN DIRECTO se ven las caras este lunes 25 de marzo desde el Estadio de Montilivi de la ciudad de Girona. El encuentro irá desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y la TRANSMISIÓN ONLINE irá a través de TLT y TV3 además, Líbero.pe realizará el minuto a minuto mas detallado del encuentro.

Venezuela buscará su segundo triunfo en esta pequeña gira por Europa tras su histórica victoria por 3-1 ante Argentina. Sin embargo, luego de una intromisión política, Rafael Dudamel ha puesto su cargo a disposición alegando que el seleccionado de la ‘vinotinto’ es de todos.

Por su parte, en la Selección de Cataluña se confirmó la ausencia de Xavi Hernández quien, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, señaló que por no obtener permiso de su club no podrá estar en el amistoso ante Venezuela.

"Lamento anunciar que finalmente no podré estar en Montilivi para el Catalunya-Venezuela de mañana. Mis compromisos con mi club no me lo han permitido", aseguró Xavi Hernández en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, la Selección de Cataluña presentará a otras estrellas del fútbol mundial como Gerard Piqué, Marc Bartra o Aleix Vidal.

Venezuela vs Cataluña EN VIVO | Horarios

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 4.00 p.m.

Estados Unidos: 4.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 3.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 5.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 6.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 00.00 a.m. (al día siguiente)

Venezuela vs Cataluña | ¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el partido?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Venezuela vs Cataluña EN VIVO. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.