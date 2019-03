Naby Keita entró en la órbita del Bayern Múnich y Borussia Dortmund

Liverpool está gozando en la Premier League peleando palmo a palmo con el Manchester City para conocer al campeón de esta temporada en la primera división del fútbol inglés. Sin embargo, no todos los jugadores de los 'Reds' sonríen en este curso. Naby Keita llegó por la puerta grande y empezó a jugar varios partidos en el inicio del campeonato, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo y no fue más tomado en cuenta. Ahora ingresa muy poco a los terrenos de juego. Sin embargo, su calidad es algo que en la Bundesliga no han dejado de seguir.

Según apunta 'The Sun', Naby Keita -internacional con la Selección de Guinea- está con todas las intenciones de abandonar Anfield al término de esta temporada pase lo que pase. No está contento con que Jürgen Klopp lo haya dejado en la banca de suplentes y está pensando seriamente en irse. Lo que no quiere es perder continuidad ya que tiene apenas 24 años y no desea que su futuro se estanque por falta de oportunidades en club.

Hace unos minutos, 'TeamTalk' dio a conocer que desde la Bundesliga hay dos clubes que están pendientes de lo que haga Naby Keita en estas últimas semanas de la temporada. Estamos hablando del Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Ambos lideran el campeonato teutón esta temporada y se dice que ya habrían iniciado las negociaciones con su agente y los directivos del Liverpool para tenerlo desde el inicio del mercado de fichajes que se viene. ¿Quién será le mejor postor?

Liverpool no le va a poner traba alguna a Naby Keita para irse a otro equipo. Los directivos son conscientes de que Jürgen Klopp no lo tiene tan en cuenta en este último tramo de la temporada y no desean estancar el futuro de un futbolista. Además no ha sido un buen negocio para los de Merseyside. Esto debido a que invirtieron cierta cantidad de dinero por él que no van a recuperar en su venta.