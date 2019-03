Samuel Umtiti se planta: no piensa dejar el Barcelona

El Barcelona puede presumir de tener a varios de los mejores centrales del mundo como Gerard Piqué, Clement Lenglet y Samuel Umtiti, y una joven promesa como Jean-Clair Todibo, sin embargo, existe el deseo latente de fichar a uno de los defensas que marcará una época en el fútbol: el holandés Matthijs de Ligt.

Ahora bien, la posible llegada de De Ligt significa la salida de un central del Barcelona y uno de los que gana más enteros para salir, en contra de su deseo, es Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia, pero lastrado por las lesiones en el último año.

El estado físico de Umtiti preocupa al Barcelona. El central francés se ha perdido muchos partidos en la presente temporada por los problemas en el cartílago de su rodilla derecha. Pese a que pasar por el quirófano era la opción planteada por el club, el futbolista optó por un tratamiento conservador y su decisión no cayó nada bien la dirigencia catalana.

Así, la opción de vender a Samuel Umtiti gusta al Barcelona debido a su caché tras ganar el Mundial Rusia 2018 con Francia y consideran que la compra de De Ligt puede convencer al francés que su mejor opción es dejar al club.

No obstante, Umtiti no tiene ninguna intención de dejar el Barcelona. Su ilusión sigue siendo en triunfar y lograr los títulos que le faltan en el club culé. Además, el francés está convencido en recuperar su mejor estado físico y, en esa misma línea, recuperar la titularidad, hoy en los pies de su compatriota Lenglet, de quien no se considera inferior.

EL DATO:

Samuel Umtiti acaba de comprarse una casa en Barcelona. Su idea es seguir viviendo en Catalunya.