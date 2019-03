Raymond Domenech: "Gonzalo Higuaín tenía que haber elegido a Francia"

El sorpresivo retiro del delantero argentino, Gonzalo Higuaín, de la 'albiceleste' ha generado una ola de comentarios acerca de su pasado, presente y futuro futbolistico que le depara al jugador de 31 años de ahora en adelante.

Uno de ellos es del ex entrenador de la selección de Francia, Raymond Domenech, quien llevó a los 'galos' a una final de la Copa del Mundo en Alemania 2006: cayeron por penales ante el combinado de Italia, cotejo que también marcó el retiro de Zinedine Zidane.

Posterior al certamen Domenech siguió al mando de los 'bleus' y justamente, para aquel entonces, un joven delantero de 18 años empezaba a ganarse un nombre: Gonzalo Higuaín.

El atacante había nacido en Brest, Finisterre, ciudad de Francia. Higuaín, quien tuvo un interesante desempeño en River Plate, generó que sea fichado por Real Madrid. Allí, en el elenco 'blanco' atrajo la mirada de Raymond Domenech, quien estaba decidido a convocarlo.

Sin embargo, la ascendencia argentina también le permitía postularse a ser seleccionado del país sudamericano. Es allí, donde Diego Armando Maradona, lo termina por convencer para elegirlo elemento de la 'albiceleste': este hecho fue lamentado por Domenech, quien recuerda el anécdota que aconteció hace más de una década.

"Todo lo que tenía que hacer era venir con nosotros. A menudo lo digo entre risas, nunca he tenido la oportunidad de decírselo en persona, pero me pregunto si él no se lo pregunta a veces", declaró a L'Équipe. "Tenía el potencial para aportar algo más a la Selección. Habría sido indiscutible entre 2008 y 2010", finiquitó.