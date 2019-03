Lionel Messi: "Mi hijo me pregunta ¿Papi por qué te matan en Argentina? [VIDEO]

ENTREVISTA EN VIVO - LIONEL MESSI (947 FM RADIO)

¿QUÉ OPINIÓN TIENE LIONEL MESSI DEL TÉCNICO SCALONI?

"La idea de Scaloni es tener un equipo sólido, que no le creen ocasiones de gol; de hacernos fuertes como equipo. Eso es lo que entrenamos".

¿LA GENERACIÓN DORADA DE ARGENTINA LLEGÓ A SU FIN?

"Yo creo que esta generación vivió cosas anormales que nunca habían pasado con ninguna selección anterior; que se digan tantas barbaridades y cosas sin pensar en nada, la verdad es que yo no lo había visto antes".

¿POR QUÉ SE HICIERON PROBLEMAS CON LA PRENSA?

"Siempre tuvimos quilombos con el periodismo, por eso por un momento dejamos de hablar para cuidarnos entre nosotros".

¿EXISTÍA EL 'CLUB DE LOS AMIGOS'?

"El club de amigos que ellos dicen eran los mejores en el mundo".

¿QUÉ TAL FUE LA RELACIÓN CON JORGE SAMPAOLI?

"Con Sampaoli es asì, nos juntamos todos y hablamos porque si no nos uníamos nos íbamos del mundial en uno de los peores fracasos de la Selección; nos juntamos y hablamos como hacen los grandes grupos".

¿TE MOLESTA LAS COSAS MALAS QUE SE DICEN?

"Yo tengo familia, tengo amigos en Argentina que sufren por las mentiras que se dicen".

¿POR QUÉ NO DIJERON NADA?

"Quizás hicimos mal en no salir a hablar antes y desmentir los rumores. ¿Mirá si yo voy a dejar de jugar por ir a un bautismo?".

¿POR QUÉ SE HABLA RECIÉN HOY DÍA TRAS TODO LO PASADO?

"Fue un golpe muy duro. De los peores que me tocó vivir en la Selección. Se dio todo mal desde el primer partido. No fue lo que queríamos y esperábamos".

¿CÓMO TE CURASTE DE ESA ELIMINACIÓN COMPLICADA?

"Pensé en cerrarme, hacer el duelo solamente con mi familia y olvidarme todo lo que había sido el Mundial, lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco. De alejarme de la Selección".

¿QUÉ ES LO QUE QUIERES?

"Yo quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... Mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?".

¿CÓMO SE VIVIÓ BRASIL 2014?

"Si hubiésemos ganado en Brasil habría sido diferente. Hicimos todo bien para tratar de llevarlo, pero por un detalle no se dio. Y a partir de ahí empezaron los quilombos".

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE BARCELONA Y LA SELECCIÓN ARGENTINA?

"Jugamos cada tres días acá (en Barcelona), entrenamos todos los días de una misma manera. No es fácil ir a la Selección, juntarte y jugar un partido. Los equipos se van haciendo de a poquito".

¿CUÁL ES LA IDEA DE LIONEL SCALONI?

"Empieza por ser un equipo sólido, fuerte que no le creen ocasiones, de estar bien parado cuando no tenemos la pelotas y cuando la tenemos abrirnos, jugar".

¿QUÉ LE DIRÍAS A LOS CHICOS NUEVOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA?

"Ellos (los jóvenes) se tienen que soltar, pero no jugar conmigo, sino con la Selección, por eso están ahí. Empezar a darles confianza. Después va a fluir todo. Yo soy el nuevo y me tengo que adaptar a ellos. Son más jóvenes".

¿CÓMO SIENTES EL CARIÑO DE LA GENTE?

"Siempre que fui a Argentina (a Buenos Aires o Rosario) la gente me mostró un cariño impresionante. Son los menos los que están buscando m...".

¿PARA QUIÉNES JUEGAS TÚ?

"Juego para mí, mi familia, mis compañeros y el que disfruta lo que hago. El que no me quiere me va a tener que seguir aguantando un poquito más".

EL DATO:

Lionel Messi debutó oficialmente con la Selección Argentina el 17 de agosto de 2005.