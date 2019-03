Paul Pogba ya le dio su respuesta a Zinedine Zidane

El Real Madrid se quiere armar de la mejor manera posible para afrontar la siguiente temporada y volver a conquistar Europa, tal como lo ha venido haciendo en los últimos años. Es por esa razón que iniciaron con el director técnico. El encargado ahora de llevar las riendas del club es Zinedine Zidane. El estratega francés volvió para volver a mostrar por qué es uno de los más queridos en Madrid y ahora va con todo por los fichajes. El primero quiere que sea Paul Pogba, con quien ya se comunicó y obtuvo una respuesta.

Según afirma 'OKDIARIO', Paul Pogba ha sido contactado por Zinedine Zidane y han conversado sobre el plan deportivo que el Real Madrid tiene para el mediocampista del Manchester United. Pogba ha mostrado en más de una ocasión su deseo de vestir la elástica blanca y esta vez no sería la excepción, pues la habría dado el "sí". No caben dudas de que será un fichaje más que deseado por todos en Chamartín, ya que se trata de un futbolista que tiene quite de balón, pase y gol.

Hace unos días, en conferencia de prensa, las palabras de Paul Pogba dejaron en claro que su futuro parece estar en Madrid, aunque confesó que está feliz jugando en Manchester United. "El Real Madrid es un sueño para todos los niños, para todos los jugadores de fútbol, especialmente con Zidane, pero aquí estoy feliz en Mánchester, con un nuevo entrenador".

El hecho de que Paul Pogba le haya dado el "sí" a Zinedine Zidane no significa que se convertirá sí o sí en el nuevo fichaje del Real Madrid, sino que queda la parte más difícil de las negociaciones: convencer tanto al Manchester United como al representante del jugador, Mino Raiola. Y esto debido a que no solo los de la 'Casa Blanca' están detrás del futbolista, sino que la Juventus lo quiere repatriar.