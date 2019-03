América vs Tigres EN VIVO: Partidazo por el Torneo Clausura de la Liga MX

América y Tigres UANL se enfrentarán este sábado 30 de marzo a las 8:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 12 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. El partido se jugará en el Estadio Azteca de la ciudad de México y será transmitido por la señal de Televisa, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las jugadas más destacadas, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Club América llega con una buena racha, pues ha logrado 3 victorias consecutivas entre la Liga y la Copa MX. La idea del Miguel ‘Piojo’ Herrera es repetir lo hecho en el Torneo Apertura, en la que se proclamó campeón tras vencer al Cruz Azul en la gran final, aunque con un bajo destello futbolístico. El equipo responde bien a las exigencias y tumbarse al Tigres en casa es el objetivo.

🎙 @MiguelHerreraDT en Conferencia de Prensa presentada por @ATTMx

“Tigres es un buen equipo pero nosotros también tenemos un plantel muy vasto. Es una plantilla que viene de ganar un campeonato y nuestra casa tiene que pesar, es un buen parámetro y vamos por los tres puntos.” pic.twitter.com/0CNidVPJtE — Club América (@ClubAmerica) 29 de marzo de 2019

A pesar del poco tiempo en el club, el chileno Nicolás Castillo se ha convertido en el principal referente de ataque y ha mostrado, con el pasar de los partidos, que va llegando a su mejor nivel. En total lleva 4 goles, al igual que Henry Martín. Andrés Ibargüen, Mateus Uribe y Nicolás Benedetti son las otras cartas bajo la manga de las ‘Águilas’ del América para obtener los 3 puntos.

Por su parte, el Tigres UANL se ubica en la segunda posición, solo por detrás del Club León por diferencia de goles, y aspiran a un triunfo para quedar cerca de asegurar su boleto a la liguilla final por el título. El poderoso equipo universitario quiere volver a ser el dominador absoluto de la Liga MX y este partido será una importante prueba para ver el nivel futbolístico en el que se encuentran.

La principal baja en los Tigres será la del goleador André-Pierre Gignac, quien sufre de molestias en la rodilla derecha. El delantero francés, que lleva 6 goles en el presente torneo, no entrenó con normalidad y por ello el entrenador Ricardo Ferretti decidió darle descanso hasta que esté al 100% en su estado físico. Eduardo Vargas, Enner Valencia y Julián Quiñones tomarán la posta del ataque.

Lista de jugadores que hacen el viaje a la CDMX. pic.twitter.com/YpjV5LV8Bh — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 29 de marzo de 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL AMÉRICA vs TIGRES EN VIVO ONLINE

XI América: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Emmanuel Aguilera, Bruno Valdez, Jorge Sánchez; Edson Álvarez, Guido Rodríguez, ​Matheus Uribe, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra y Nicolás Castillo.

XI Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Francisco Venegas; Guido Pizarro, Jesús Dueñas; Luis Quiñones, Julián Quiñones, Enner Valencia y Eduardo Vargas.

HORARIOS DEL AMÉRICA vs TIGRES EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (día siguiente)

CANALES DEL AMÉRICA vs TIGRES EN VIVO ONLINE

Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

Internacional: Bet365

México: TDN, Televisa Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Afizzionados

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos Univision Deportes, Univision NOW, Univision

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE AMÉRICA vs TIGRES?

En Internet el duelo entre América vs Tigres, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.