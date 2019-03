YouTube: ¿Esta es una de las lesiones más absurdas? Mira el insólito momento en Portugal [VIDEO]

En la victoria de Porto sobre por el marcador de 3-2 en la Primera División de la Liga Portuguesa, el lateral izquierdo Alex Telles, se lesionó tras ejecutar un tiro que le empate momentáneo a los "Dragones". El cronómetro marcaba los 69 minutos del cotejo, el colegiado del partido sentenció penal para el Porto, que acabó en gol. Tello fue el ejecutor desde el punto penal con remate cruzado decretando 2-2.

Luego de anotar, el defensor cayó quejándose de dolor tomándose la cadera, no puedo reincorporarse, segundos después pidió que lo sustituyan. Los dirigidos por Sérgio Conceição no pudieron festejar como deseaban debido a la preocupación de los jugadores sobre el estado de salud del brasileño, pieza fundamental en el once.

Porto es uno de los líderes provisionales de La Liga de Portugal con 66 unidades, 3 por encima de Benfica que enfrentará esta noche a Tondela. Además, es uno de los pocos equipos de Europa que sueña con la triple corona (Liga, Copa nacional y Champions League), este martes jugará por el partido vuelta con Braga de la Copa Portugal.