Martín Palermo pide respaldo hacia Lionel Messi: "se le nota molesto, hay que ayudarlo"

Luego de las últimas declaraciones de Lionel Messi sobre la selección argentina, Martín Palermo tomó la palabra y respaldó al hombre del Barcelona, argumentando sufre mucho por la "albiceleste".

"Se le nota molesto, enojado por tantas críticas en este proceso. Él lo sufre como argentino, hay que tratar de respaldarlo", manifestó Martín Palermo, actual DT de Pachuca.

PARTE DE LA ENTREVISTA EN VIVO - LIONEL MESSI (947 FM RADIO)

¿CÓMO TE CURASTE DE ESA ELIMINACIÓN COMPLICADA?

"Pensé en cerrarme, hacer el duelo solamente con mi familia y olvidarme todo lo que había sido el Mundial, lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco. De alejarme de la Selección".

¿QUÉ ES LO QUE QUIERES?

"Yo quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... Mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?".

¿CÓMO SE VIVIÓ BRASIL 2014?

"Si hubiésemos ganado en Brasil habría sido diferente. Hicimos todo bien para tratar de llevarlo, pero por un detalle no se dio. Y a partir de ahí empezaron los quilombos".