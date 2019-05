Colombia venció 2-0 a Polonia en su debut por el Mundial Sub 20 [RESUMEN Y GOLES]

23 May 2019 | 15:30 h

Efectividad y orden táctico, así se mostró hoy el seleccionado de Colombia que logró una justa victoria de 2-0 ante Polonia por la primera fecha del Grupo A del Mundial Sub 20. El cuadro "cafetero" es líder de la llave junto a Senegal que también sumó de a tres ante Taití.

Colombia tuvo el control del partido e incidió al error al conjunto de Polonia. Justamente a los 22' se pudo abrir el marcador por medio de la presión alta que hicieron los cafeteros.

Walukiewicz no pudo resolver una presión, robando el balón Iván Angulo quien entró al área y puso el balón entre las piernas del golero Majecki. ¡A cobrar!

Para el complemento, el control lo siguió teniendo Colombia, llegando el segundo gol en el epilogo del encuentro. Sobre los 90+2', un genial contra ataque terminó en el tanto de Sandoval. El joven delantero se sacó de encima a dos polacos, definiendo con clase con la zurda.

El próximo partido, Colombia se mide ante Senegal el 26 de mayo en la ciudad de Lublin.

Colombia vs Polonia EN VIVO Directv Sports | enfrentados este jueves 23 de mayo desde la 1:30 p.m. (hora peruana) por la primera fecha del Grupo A del Mundial Sub-20 Polonia 2019. El partido con la selección local se jugará en el Estadio Widzew Lodz y DirecTV Sports será encargado de transmitirlo para Sudamérica, mientras que podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

MINUTO A MINUTO

90+'2 ¡GOOOOL! Genial contra ataque para que Sandoval cierre el partido. Colombia 2-0 Polonia.

Ya se juega el segundo tiempo.

Final del primer tiempo.

22' ¡GOOOOL! Error en salida y Angulo anota para los "cafeteros". Colombia 1-0 Polonia.

Arrancó el partido en el Stadion MOSiR.

En minutos arranca el partido por el Mundial Sub 20 Polonia en el Stadion MOSiR.

Colombia vs Polonia EN VIVO alineaciones confirmadas

Colombia: Mier; Vera, Reyes, Cuesta, Arroyo; Perea, Alvarado, Balanza, Angulo; Sinisterra, Hernández

Entrenador: Arturo Reyes

Polonia: R. Majecki:T. Puchacz, S. Walukiewicz, S. Szota, J. Sobocinski, B. Slisz, T. Makowski, D. Kopacz, D. Steczyk, A. Stanilewicz, M. Bogusz

Entrenador: J. Magiera

PREVIA

La Selección de Colombia logró meterse en la Copa del Mundo Sub-20 con solo 5 puntos logrados, dejando en el camino a Brasil por diferencia de goles. La ajustada clasificación lograda por el entrenador Arturo Reyes es una página del pasado, pues afrontar la máxima competición de selecciones otorga una mayor motivación, además de un tiempo extra para seguir trabajando.

El equipo ‘Cafetero’ quiere dar el golpe en su regreso al torneo mundial (2017 no clasificó) y seguramente tratar de buscar repetir su mejor posición: fue 3° en el 2003. Las principales figura de la Selección Colombiana están en el ataque, con Iván Angulo, Luis Sinisterra, Juan Camilo Hernández y Luis Fernando Sandoval con un importante aporte de desequilibrante habilidad y goles.

La Selección de Polonia Sub-20, a pesar de ya estar clasificada a la Copa del Mundo que organiza, también participó en las eliminatorias de Europa, pero dejó serias dudas. En los 7 encuentros que disputó solo ganó en dos ocasiones (3-0 a República Checa y 3-1 a Inglaterra), mientras que los 5 restantes solo fueron derrotas. El déficit del equipo comandado por el entrenador Jacek Magiera preocupa.

El fútbol de menores en el país polano no ha sido el más real reflejo en estos torneo, recordando también que está presente en un mundial tras la participación en el 2003, la que consiguió por propio trabajo. Luego de ellos, fueron 5 eliminatorias llenas de fracasos, pero ahora se presenta una linda oportunidad a la nueva camada de jugadores para dejar en alto a la Selección de Polonia Sub-20.

JUGADORES A SEGUIR EN EL COLOMBIA vs POLONIA EN VIVO ONLINE

Colombia: Juan Camilo Hernández (figura del Huesca de España), Luis Sinisterra (Feyenoord), Jaime Alvarado (Hércules de la segunda de España) e Iván Angulo (ahora de Palmeiras).

Polonia: Radoslaw Majecki (portero del Legia Varsovia) y Sebastian Walukiewicz (ahora del Cagliari italiano)

POSIBLES ALINEACIONES DEL COLOMBIA vs POLONIA EN VIVO ONLINE

XI Colombia: Juan Lemus; Jean Colorado, Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Brayan Vera; Andrés Balanta, Gustavo Carvajal, Yéiler Góez, Johan Carbonero; Luis Sandoval y Andrés Amaya.

XI Polonia: Milosz Mleczko; Serafin Szota, Jan Sobocinski, Sebastian Walukiewicz, Adrian Stanilewicz; Bartosz Slisz, Tomasz Makowski; Tymoteusz Puchacz, Mateusz Bogusz, Michal Skoras; Dominik Steczyk.

HORARIOS DEL COLOMBIA vs POLONIA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1.30 p.m.

Estados Unidos: 1.30 p.m. (ET) / 10.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.30 p.m.

CANALES EN VIVO DEL COLOMBIA vs POLONIA EN VIVO

Argentina, Uruguay, Perú, Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports, RCN TV, Caracol TV

México: horas por Univisión TDN

Estados Unidos: 11:30 PT/14:30 ET por Fox Sports 2, NBC Universo

COLOMBIA vs POLONIA EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

