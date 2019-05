FIFA confirma que las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 seguirían con 32 países y ya no, 48

22 May 2019 | 15:35 h

¡Atención, Perú! La propuesta revolucionara de aumentar el cupo de 32 a 48 selecciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 ha sido desestimada este miércoles 22 de mayo, tras reunión realizada en Zúrich (Suiza). Según ha confirmado el diario "The Times", los problemas políticos y de logística en el Oriente Medio hacen que sea inviable. Se seguirá jugando con el esquema tradicional de 32 equipos.

"Se espera que Infantino anuncie formalmente en el congreso de FIFA el 5 de junio en París que el torneo 2022 se mantendrá en 32 equipos. Como se decidió anteriormente, aumentará a 48 para la Copa Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México", publicó en The Times.

Minutos después, la información fue confirmada por la FIFA en un comunicado de prensa.

¿Qué dice la FIFA sobre está medida para el Mundial de Catar 2022

En consonancia con las conclusiones del estudio de viabilidad aprobado por el Consejo de la FIFA en su última reunión, la FIFA y Qatar han explorado conjuntamente todas las posibilidades para aumentar el número de equipos participantes de 32 a 48 equipos al involucrar a los países vecinos en la Copa Mundial de Qatar 2022 ™. Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes interesadas relevantes, se llegó a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, tal propuesta no podía hacerse ahora.

Además, la FIFA y Qatar han explorado una vez más la posibilidad de que Qatar 2022 sea anfitrión de un torneo de 48 equipos al reducir en particular ciertos requisitos clave de la FIFA. Un análisis conjunto, a este respecto, concluyó que debido a la etapa avanzada de los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del posible impacto logístico en el país anfitrión, se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de Junio. Por lo tanto, se decidió no seguir adelante con esta opción.

CATAR 2022 TENDRÁ 32 PARTICIPANTES#CentralFOX | A pesar del deseo de FIFA de hacer un Mundial con 48 equipos, la próxima competencia mantendrá la cantidad de selecciones. pic.twitter.com/Llxep05fJE — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 22 de mayo de 2019

Por lo tanto, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ™ seguirá siendo la planeada originalmente con 32 equipos y no se presentará ninguna propuesta en el próximo Congreso de la FIFA el 5 de junio.

Gianni Infantino hará oficial la decisión de la FIFA en el próximo congreso que se llevará a cabo el 5 de juno en París, Francia. Asimismo, revelará más detalles del por qué el Mundial de Qatar 2022 mantendrá el orden de 32 equipos, como así ha sido desde la Copa del Mundo de Francia 1998.

¿Por qué se descarta la participación de 48 países para el Mundial de Catar 2022?

Catar, país organizado del Mundial de Qatar 2022, no tiene el respaldo de Bahrein, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Los mencionados rompieron relaciones con el encargo del torneo, y la FIFA no tiene otra opción que volver al formato clásico.

La decisión afectará al Mundial 2026

La FIFA aún no ha emitido ningún comunicado al respecto por lo que no se descarta que el Mundial de 2026, certamen que será organizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, sí tengo los 48 equipos como planteó en un principio el jefe de la FIFA.

Estos son los estadios para el Mundial de Qatar 2022.

¿Cómo se dividieron los cupos para el Mundial de Qatar 2022?

En el 2018, la FIFA sorprendió al mundo futbolístico luego de anunciar los 48 países participantes, que ya fue descartada este 22 de mayo de 2019, y así se dividieron los cupos por ese entonces.

Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA): 16 plazas directas y medio cupo

Confederación Africana de Fútbol (CAF): 9 plazas directas y medio cupo

Confederación Asiática de Fútbol (AFC): 8 plazas directas y medio cupo

Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): 6 plazas directas y medio cupo

Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf): 6 plazas directas y medio cupo

Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC): 1 plaza directa y medio cupo.

¿En qué afecta el cambio de la FIFA a la selección peruana y la Conmebol?

Como observamos en la preguntar anterior, la FIFA aumentó un cupo y una opción de repechaje para la Conmebol. Con esto, se aumentaban la chances para que la selección peruana consiga la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Ahora, la sistema podría volver al mismo. Es decir, cuatro clasificados directos y el quinto iría al repechaje con un país de Oceanía.