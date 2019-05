Técnico del PSG no asegura la continuidad de Mbappé y Neymar

La continuidad de Mbappé y Neymar está en suspenso y Más aún con las recientes declaraciones que dio el francés a pesar que el propio club se encargó de decir que ‘se queda!. A ello se suma que el técnico Thomas Tuchel no asegura la permanencia de ninguno de estos dos jugadores para la próxima temporada.

"¡Esto es el fútbol! No somos ingenuos. Muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores y el mercado es loco. Pero si me preguntas a mí, el entrenador, sí, los quiero aquí la próxima temporada. Pero si no es así, encontraremos soluciones", dij el técnico de PSG.

Sobre el francés de 20 años, Thomas Tuchel dijo: "Mbappé tiene metas, es muy inteligente y quizá ha pensado que era el momento de decirlo, pero está invitado, como todos los jugadores del PSG, a asumir responsabilidades".

Sin embargo, cuando fue consultado sobre el brasileño, otra fue su respuesta. "No es una decisión deportiva, así que no es cosa mía", dijo Thomas Tuchel para luego agregar: “El objetivo es centrarnos no solo en el equipo sino en el club. Hay que ser estricto y claro, que todo el mundo ayude a conseguir los objetivos. Este es el reto para los que estamos aquí”