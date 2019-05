Miguel Trauco a un paso de irse de Flamengo y fichar por Atlético Mineiro [FOTOS]

El peruano Miguel Trauco es actual futbolista del Flamengo, sin embargo, el también defensa de la Selección Peruana, evalúa junto a su representante, la posibilidad que les brindó el Atlético Mineiro de dejar el plantel dirigido por Abel Braga y formar parte de las filas de Galo​ Albinegro.

Los rumores sobre un préstamo que le podría hacer Flamengo al Atlético Mineiro con Miguel Trauco, toman fuerza al pasar de las horas puesto que se sabe que el actual equipo del peruano, no aceptaría su préstamo, pero si una compra definitiva del pase.

Por otro lado, el peruano ha recibido otras propuestas que podrían ser evaluadas; algunas de ellas vienen de Francia y México, siendo el Toluca el más seguro. Aunque se sabe que el peruano quedará libre aún a fin de año, la visita de Pepe Chacón, su agente del Team Redde, en Río de Janeiro, podría agilizar las cosas.

Finalmente, se sabe que Miguel Trauco está en busca de continuidad, misma que en Flamengo no se le ha brindado y ello sería un indicio claro de la salida del peruano del club brasileño.

Sobre Trauco: hoje haverá uma reunião entre os representantes do peruano com a diretoria do Flamengo. Interesse do Atlético-MG já é de conhecimento do Fla, que agora vai ouvir o que deseja o atleta.