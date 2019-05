Valencia es campeón de la Copa del Rey tras vencer 2-1 a Barcelona [VIDEO GOLES]

EN VIVO | Barcelona vs. Valencia EN DIRECTO se enfrentan este sábado 25 de mayo por la gran final de la Copa del Rey 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Benito Villamarín desde las 14:00 p.m. (hora peruana) vía TRANSMISIÓN ONLINE de DIRECTV Sports.

FINAL: Barcelona 1-2 Valencia

90+4' ¡UFFF! Alba recibe por la izquierda libre. Centro raso que termina en corner.

90+3' ¡UFFF! Guedes (Valencia) se falla el mano. Increíble.

90+2' Expuesto el Barcelona a los contragolpes.

90+1' Barcelona envía a toda su gente al área rival.

90' El árbitro añade 5 minutos al partido.

89' TARJETA AMARILLA: Arturo Vidal (Barcelona) sancionado.

88' Salida a toda velocidad del Barcelona. Arturo Vidal no puede referenciar bien el ataque y pierde el balón. Luego, recupera y recibe una falta.

87' CAMBIO EN VALENCIA: Ingresa Diakhaby por Rodrigo.

86' Barcelona necesita mayor tranquilidad para soñar con el empate.

85' Tiro de esquina para Barcelona, luego de un centro desde la derecha.

83' Valencia aguanta como puede, esperando alguna contra.

81' Barcelona llegando por las bandas al campo rival. Malcom muy movedizo.

80' Valencia empieza a desesperarse, el gol ha sido un duro golpe.

79' Arturo Vidal recibió el balón en el mano a mano. Se sanciona posición adelantada.

77' Las acciones se reanudan.

75' Minuto de rehidratación en el encuentro.

73' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Lionel Messi anota tras un rebote en el área chica.

72' CAMBIO EN VALENCIA: Piccini ingresa por Gameiro.

71' ¡UFFF! Piqué recibe el balón por parte de Malcom, pero su remate de primera se va a unos centímetros del arco.

70' TARJETA AMARILLA: Geoffrey Kondogbia (Valencia) ha sido amonestado.

69' Lesionado Piqué (Barcelona). Se detiene el partido.

68' Llegada de Valencia al área rival. Centro de Gameiro, pero responde bien Piqué.

67' Barcelona tiene el control del balón, pero sin hacer daño.

66' Alba habilita a Arturo Vidal (Barcelona), pero no encuentra ocasión de remate.

65' CAMBIO EN VALENCIA: Geoffrey Kondogbia ingresa por Dani Parejo.

64' Las acciones se paralizan. Dani Parejo acusa una lesión.

63' Messi recibe de Arturo Vidal (Barcelona), pero no tienen posición de disparo.

62' Disparo de Dani Parejo en la falta directa. Falla en la ejecución.

61' TARJETA AMARILLA: Busquets (Barcelona) ha sido amonestado.

60' Tiro libre peligroso a favor de Valencia.

59' Valencia no se desespera, cuida bien la diferencia hasta ahora.

58' Centro errado de Malcom. Barcelona carece de ideas ofensivas.

57' Salida de Barcelona por bajo, desde su portería. Son presionados.

55' ¡UFFF! Lionel Messi realiza una jugada de lujo y dispara con tres dedos. El balón da en el poste y Arturo Vidal la manda a las tribunas en el rebote.

54' Centro de Lionel Messi en el tiro libre. La defensa de Valencia gana en el juego árero.

53' TARJETA AMARILLA: Gayá (Valencia) amonestado.

52' Barcelona está lanzado con todo al ataque, cediendo espacios atrás.

51' Disparo de Messi, pero se va por encima del arco.

50' Tiro libre peligroso para Barcelona.

49' ¡UFFF! Disparo de Coquelin (Valencia) desde fuera del área. Pasa muy cerca.

48' Tiro de esquina para Barcelona. Centro que Piqué reclama como falta.

47' Tiro libre para el Barcelona. No logra generar peligro.

46' Las acciones vuelven a vivirse con intensidad.

CAMBIO EN BARCELONA: Ingresa Arturo Vidal por Arthur.

DESCANSO: Barcelona 0-2 Valencia.

45+1' ¡UFFF! Disparo de Rakitic (Barcelona) desde el borde del área. El portero contiene sin dejar rebote.

45' ¡UFFF! Remate de Lionel Messi, pero el portero Domenech responde de gran forma.

44' Acumula mucha gente Valencia en su campo.

43' Disparo de Lionel Messi (Barcelona), pero a las manos del portero.

42' Combinación de pases en área de Valencia. El árbitro sanciona falta contra Coquelin.

41' Barcelona no puede salir de su campo.

40' Pase entre líneas para Rodrigo, pero Piqué gana bien con una barrida.

39' Barcelona se mantiene en campo rival, pero sin espacios para crear ocasiones de gol.

38' ¡UFFF! Cabezazo de Rakitic tras centro de Alba, pero no hay buenos resultados ofensivos.

37' Barcelona intenta el daño por las bandas.

35' Mucha preocupación en los hinchas y el banquillo de Barcelona.

34' Buena ocupación de Valencia en los espacios.

33' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VALENCIA! Rodrigo anota de cabeza sobre la línea.

31' Las acciones se reanudan.

30' Un minuto para la hidratación de los jugadores.

28' Valencia ahora controla las acciones con mayor inteligencia.

27' Coutinho (Barcelona) opta por la individual, pero pierde el balón con facilidad.

26' No hay claridad de Barcelona en la ofensiva.

24' Falta contra Arthur en la mitad del campo.

23' Hay desesperación en la defensa del Barcelona tras lo sucedido.

22' Factura bien el Valencia, apenas encontró el espacio que tanto buscaban.

21' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VALENCIA! Gameiro anota con un fuerte disparo dentro del área.

20' Pase por la derecha para Sergi Roberto, pero le ganan la posición.

19' Bien marcado Messi, con hombres siguiéndolo se cerca en cada movimiento.

18' ¡UFFF! Disparo de Messi al primer palo, pero un defensa de Valencia salva.

17' Tiro libre en salida para Valencia, por una falta contra Gabriel.

16' Disparo de Sergi Roberto (Barcelona) tras una combinación fallida con Messi. Es bloqueado.

15' Barcelona pierde los metros que ganó en campo contrario en el inicio.

13' Salida desde puerta para Valencia. Se demoran en reiniciar las acciones.

12' Tiro libre en salida para Valencia. Falta contra Gayá.

11' Ahora, Valencia adelanta sus líneas. No pueden llegar al campo contrario.

10' Valencia recupera el balón y acelera con espacios. Podría ser contundente de contra.

09' Barcelona llega al borde del área rival, pero no tiene la profundidad y espacios deseados.

07' Barcelona rota el balón de la mitad del campo en adelanta.

06' Centro raso de Alba (Barcelona), pero el portero contiene.

05' ¡UFFF! Rodrigo (Valencia) recibe solo y engancha al portero. Dispara al primer poste, pero Piqué se barre con todo y salva en la línea.

05' Salida de Valencia, de contra, a toda velocidad.

04' Valencia se recauda en su campo. Otra falta, producto de la gran cantidad de hombres que deja en su campo.

03' Semedo (Barcelona) se manda al ataque, pero intenta una jugada individual que no lleva peligro.

02' Falta contra Coutinho (Barcelona). El árbitro deja seguir el juego.

01' El partido en marcha, Barcelona inicia con la posesión.

- Se entonan los himnos protocolares, se realizan los saludos y los respectivos sorteos.

- Los equipos saltan al terreno de juego para la ceremonia previa.

Barcelona vs Valencia EN VIVO | alineaciones confirmadas

Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Coutinho, Messi, Roberto.

👥 XI

⚽ Barça v Valencia

🏆 Copa del Rey - Final

🔵🔴 Força Barça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 de mayo de 2019

Valencia: Domenech; Wass, Garay, Gabriel, Gayà; Soler, Parejo, Coquelin, Guedes; Gameiro, Rodrigo.

🔥 Y aquí están los XI GUERREROS para la FINAAAAAAL



Con humildad, con trabajo, con CORAZÓN 🖤#VolemLaCopa 🦇 pic.twitter.com/xO9HupZOro — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 25 de mayo de 2019

PREVIA

A lavarse la cara. Barcelona tiene la gran chance en este encuentro de poder dejar atrás aquella dolorosa derrota en la Champions League ante el Liverpool. Por ello, jugadores como Lionel Messi y Gerard Piqué han ofrecido disculpes al aficionado culé en la conferencia de prensa hecha en la previa de la final de la Copa del Rey.

PUEDES VER Barcelona vs Valencia [EN VIVO] por final de la Copa del Rey

“Hicimos un partido lamentable. Lamentable fue la imagen que dejamos. Te puede pasar un año, pero qué te pase dos años seguidos tan cerca de una final…. El míster tendrá parte de culpa, pero los que más tenemos culpa somos nosotros”, señaló Lionel Messi quien acaba de conseguir su sexta ‘Bota de Europa’.

Y va llegando la hora...⏳⏳⏳



Último entrenamiento antes de la FINAL #VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/GZOPTdWP1Y — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 24 de mayo de 2019

No obstante, Ernesto Valverde no podrá contar con tres importes piezas: Marc-André ter Stegen, Luis Suárez y Ousmane Dembélé por lesión no podrán ser de la partida en Barcelona en esta gran final. Cillessen, Malcom y Coutinho irán en su lugar ante Valencia en el Benito Villamarín.

Por su parte, Valencia busca cerrar de buena forma esta temporada donde quedó cuarto en la Liga Santander y consiguió su clasificación a la próxima edición de la Champions League. El equipo de Marcelino García podrá contar con su mejor once posible y mandará a la dupla Rodrigo y Gameiro en el ataque ‘Che’ ante Barcelona.

BARCELONA VS. VALENCIA EN VIVO | ALINEACIONES PROBABLES

Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Malcom, Messi, Coutinho.

Valencia: Jaume Doménech; Piccini o Wass, Garay, Paulista, Gayà, Wass o Carlos Soler, Coquelin, Parejo, Guedes, Rodrigo, Gameiro.

BARCELONA VS. VALENCIA EN VIVO | HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.00 p.m.

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el BARCELONA VS. VALENCIA EN VIVO?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Valencia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.