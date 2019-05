Barcelona vs Valencia [EN VIVO] por final de la Copa del Rey

Barcelona vs Valencia EN VIVO | Este sábado 25 de mayo se enfrentan por la final de la Copa del Rey. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Benito Villamarín y será transmitido EN DIRECTO vía DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Barcelona o Valencia alzarán en Sevilla la Copa del Rey, que puede suponer un récord si lo logra el primero, porque será la quinta consecutiva, o redondear el año del centenario del segundo tras más de una década sin ganar un título.

El estadio Benito Villamarín se estrenará como escenario de la final copera, la cuarta que se jugará en Sevilla, en la que el Barcelona, dueño indiscutible del trofeo, va a por su noveno doblete y el Valencia a repetir una victoria que no celebra desde 2008 cuando ganó al Getafe en el Vicente Calderón.

🔊 Messi: "Hay que darle importancia a la Copa, queremos ganar un título más" 🏆🔵🔴 #TotsUnits pic.twitter.com/7waQLTfGAv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 24 de mayo de 2019

La historia de amor que tiene el Barcelona con la Copa del Rey (treinta títulos en cuarenta finales) llega a este año con los ánimos en el club no alineados, tanto dentro como fuera de la entidad, pues de igual forma que la directiva y el vestuario apuestan ciegamente por el título, no todos los seguidores están en la misma onda tras el decepcionante adiós a la Champions League.

Además de los cuestionamientos a Ernesto Valverde, el Barcelona no podrá echar mano a dos de sus jugadores más desequilibrantes como son Luis Suárez y Ousmane Dembélé.

Ahora bien, el entrenador del Barcelona tiene un par de dudas para armar su once. El once será el de gala salvo la inclusión de Malcolm y la duda está en alinear a dos de estos tres nombres: Arthur, Arturo Vidal y Philippe Coutinho.

Y va llegando la hora...⏳⏳⏳



Último entrenamiento antes de la FINAL #VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/GZOPTdWP1Y — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 24 de mayo de 2019

El Valencia afronta la cita liberado tras haber conseguido cerrar en la última jornada de Liga la clasificación para la próxima Champions League, que era el principal objetivo del club esta campaña.

Además de liberado y cansado, el Valencia encarará la cita de ilusionado por la posibilidad de volver a abrir sus vitrinas y conquistar un título tras más de una década de sequía y de hacerlo en la temporada en la que ha celebrado su centenario.

En el aspecto deportivo, el técnico Marcelino García Toral podrá contar finalmente con el central Ezequiel Garay y con el mediocentro Geoffrey Kondogbia, dos piezas clave en su once, aunque mientras el primero ha dicho que está en perfectas condiciones, el segundo ha confesado que, tras haber pasado más de un mes de baja, no está al cien por cien, lo que podría condicionar los planes del entrenador.

Las únicas bajas seguras para esta cita son las del ruso Denis Cheryshev, que sufrió hace un mes una lesión en la rodilla, y el surcoreano Kang In Lee, que está concentrado con la selección sub 20 de su país.

Alineaciones probables del Barcelona vs Valencia

Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Malcom, Messi, Coutinho.

Valencia: Jaume Doménech; Piccini o Wass, Garay, Paulista, Gayà, Wass o Carlos Soler, Coquelin, Parejo, Guedes, Rodrigo, Gameiro.

A qué hora ver el Barcelona vs Valencia

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.00 p.m.

Dónde ver el Barcelona vs Valencia

DirecTV Sports (610 en SD y 1610 en HD)

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Barcelona vs Valencia?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Valencia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.