Lionel Messi sobre continuidad de Ernesto Valverde: "Quiero que siga"

En la víspera a la final de la Copa del Rey, el capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, se refirió a los cuestionamientos hacia el entrenador Ernesto Valverde. El argentino dejó clara su posición, que seguro tiene consenso en la plantilla.

"Me gustaría que siga (Ernesto Valverde). Todo este tiempo que lleva, le puede gustar o no como jugamos este año podemos hacer otro doblete. En estos dos años se perdieron dos partidos. Es cierto que nos marcaron mucho pero más allá de eso, el resto fue bueno", dijo el '10' azulgrana, quien dijo que aquella catastrófica derrota ante el Liverpool en Anfield Road es responsabilidad de los jugadores y no del DT.

"Te soy sincero. No vi mucho. Escuché y me dijeron las críticas sobre el míster pero creo que el míster ha hecho un trabajo impresionante, creo que en esa eliminación contra el Liverpool no tiene culpa prácticamente de nada, que somos los únicos culpables de ese partido. Fue lamentable el partido que hicimos, la imagen que dejamos. Que pase dos años seguidos, que pase a nada de poder estar en una final de Champions. La verdad es que lo ocurrió no se puede permitir. Nos estábamos jugando una final. Tendrá parte de culpa como todos en el vestuario pero los que más somos nosotros", agregó 'Lío'.

Asimismo, Messi cree que la debacle en Inglaterra fue más dolorosa que la sufrida ante la AS Roma en 2018, aunque igual resaltó la importancia de ganar el doblete: Liga Santander y Copa del Rey.

"Por todo lo que generó este año la Champions League y por lo cerca que estábamos de la final. Por eso creo que todos estábamos con la cabeza en la Champions y por eso la decepción fue tan grande, repitiendo lo de Roma. Pero sí que es verdad que conseguir otro doblete es importante. Nos va a quedar la sensación rara por lo que pasó la otra vez", sostuvo Messi.

EL DATO

La final de la Copa del Rey ante el Valencia se disputa este sábado (2:00 p.m.) en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.