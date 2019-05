México vs Japón Sub 20 [EN VIVO] Hora y canal del partido por Mundial Polonia 2019

25 May 2019 | 22:28 h

México vs Japón EN VIVO | Este domingo 26 de mayo se enfrentan por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub-20 Polonia 2019. El duelo está pactado para las 8:30 a.m. (hora peruana) en Stadion GOSiR y será transmitido ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Obligado a ganar. México vuelve a la acción en el Mundial Sub-20 con un partido trascendental ante Japón en el que juega sus opciones de clasificar a los octavos de final.

La derrota en el debut ante Italia (1-2) obliga a los de Diego Ramírez a ganarle a Japón, caso contrario, pueden llegar a la última fecha con poquísimas opciones de clasificar a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 Polonia 2019.

Ahora bien, en México existe preocupación por el rendimiento de su equipo Sub-20 y lo mostrado por sus dos grandes figuras, Diego Lainez y José Juan Macías, ante Italia. Los jugadores de Betis y León apenas pudieron trascender y buscaron lucirse antes de pensar en el colectivo. Ante Japón, el chip tiene que ser otro.

Japón, por su parte, rescató un valioso empate ante Ecuador luego de remar desde atrás: su goleador Tagawa anotó un autogol, su arquero le atajó un penal a Rezabala y finalmente Yamada logró el gol del empate.

Además, en el debut, la selección asiática demostró que representa bien su estilo futbolístico, disciplina táctica y vertigo por las bandas, lo que implica que México deberá trabajar mucho para romper el cerrojo nipón.

México y Japón estarán expectantes al resultado del Ecuador vs Italia, un partido que puede definir la clasificación europea o el resugir sudamericano en el Mundial Sub-20 Polonia 2019.

Alineaciones probables del México vs Japón Sub-20

México: Higuera, Álvarez, Sepúlveda, León, Cárdenas, Lainez, Orona, Meraz, Domínguez, De la Rosa, Macías.

Japón: Wakahara, Suguwara, Seko, Kobayashi, Higashi, Goke, Ito, M. Saito, Yamada, K. Saito, Tagawa.

Horarios del México vs Japón Sub-20

Perú 8:30 am.

México 8:30 am.

Ecuador 8:30 am.

Colombia 8:30 am.

Bolivia 9:30 am.

Paraguay 9:30 am.

Venezuela 9:30 am.

Brasil 10:30 am.

Argentina 10:30 am.

Chile 10:30 am.

Uruguay 10:30 am.

España 3:30 pm.

Dónde ver el México vs Japón Sub-20

Canal 5, Univisión y TDN en México; DirecTV Sports en Latinoamérica