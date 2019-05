Juventus vs Sampdoria HOY EN VIVO: con Paulo Dybala por la Serie A

VER EN VIVO Juventus vs Sampdoria HOY EN DIRECTO vía ESPN desde las 11:00 a.m. - hora peruana en el estadio Luigi Ferraris por la jornada 38 de la Serie A de Italia. Cristiano Ronaldo empezará las acciones en la banca, mientras que Paulo Dybala será titular.

El cuadro 'bianconero' se consagró campeón en el Calcio desde hace varias semanas y ya celebró con su gente, pero hoy debe cerrar su participación en el torneo en condición de visita.

Este cotejo marcará la despedida de Massimiliano Allegri, quien no continuará en la 'Vieja Señora' luego de cinco temporadas en las cuales consiguió cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia, dos Supercopas nacionales y dos finales de Champions League.

11:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

17:00 horas - Reino Unido

18:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Para el cotejo de Juventus vs Sampdoria, el DT italiano guardó a Cristiano Ronaldo, quien verá las acciones desde el banquillo de suplentes, y mandó al campo a un novedoso once donde sobresalen Moise Kean y Paulo Dybala.

