Luka Modric: “Me gustaría jugar con Paolo Guerrero, es un gran jugador” [FOTO]

29 May 2019 | 15:1 h

Admirado en todo el mundo. Luka Modric, flamante Balón de Oro 2018, estrella del Real Madrid y de la Selección de Croacia se rindió ante el talento del delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero durante una conversación con Jesús Alzamora.

El conductor de televisión visitó el estadio Santiago Bernabéu durante un tour por la ciudad de Madrid. Sin embargo, grande fue su sorpresa al encontrarse con Luka Modric por los pasillos de este recinto deportivo. El momento fue compartido en su cuenta de Instagram.

Fue ahí que Jesús Alzamora le realizó un par de consultas al Balón de Oro 2018 quedando sorprendido con una de sus respuestas. El conductor nacional pregunto: "¿Con qué jugador de fútbol peruano te gustaría compartir equipo?", a lo que el volante contestó: “Nos ganaron 2 a 0 antes del mundial ¿no? (Risas). Me gustaría compartir con Paolo Guerrero, es un gran jugador”.

Una muestra más de que el talento y la extraordinaria carrera de Paolo Guerrero es admirada por las estrellas más grandes del fútbol mundial. De igual forma, Jesús Alzamora contó a Luka Modric que un niño nacido en Jaén lleva su nombre a lo cual el astro del Real Madrid respondió: “Wow, que orgullo me hace sentir eso. Me hace sentir muy honrado lo que me cuentas y es gracias a esta profesión”.