River Plate vs Paranaense EN VIVO: por final de vuelta de la Recopa Sudamericana 2019

River Plate vs Paranaense EN VIVO ONLINE | Este jueves 30 de mayo se enfrentan por la final de vuelta de la Recopa Sudamericana 2019. El duelo se disputará en el Estadio Monumental de Núñez y será transmitido EN DIRECTO vía DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Paranaense quiere ponerle broche de oro a una temporada de ensueño con un título inédito en su palmarés: la Recopa Sudamericana. El campeón de la Copa Sudamericana 2018 se impuso en la ida por la mínima diferencia, pero con un fútbol demoledor en los últimos metros que puso en jaque a River Plate, vigente campeón de la Copa Libertadores.

Marco Ruben, exjugador de River Plate, decidió el partido con un gol en el área en el que participaron otros dos jugadores capitales para el DT Thiago Nunes, el extremo Rony y el lateral izquierdo Renan Lodi.

Justamente el Paranaense consiguió el permiso de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para que el marcador de punta sea baja en la selección olímpica que jugará un torneo amistoso en Toulon, Francia.

Thiago Nunes dejó en claro que tienen el objetivo de ganar la primera Recopa Sudamericana de su historia. "Nuestro objetivo es salir campeones, eso es lo que nos propusimos desde un comienzo. Y creo que el otro día quedó demostrado todo el potencial que tenemos y que podemos enfrentarnos contra los equipos más grandes de Sudamérica. Estamos pasando un momento maravilloso", aseguró el DT del Paranaense, que le dio descanso a varios de sus titulares el último fin de semana.

En la vereda del frente, Marcelo Gallardo ya anunció que se vienen cambios en la oncena de River Plate: el capitán Leonardo Ponzio volverá al once mientras Marcos Angileri tomará el lugar del expulsado Milton Casco.

"Tal vez él no esté para jugar todo el partido pero sí necesito su experiencia, su espíritu y sus ganas. Han pasado varios partidos en los que no le tocó jugar pero lo veo con muchas ganas de querer estar", expresó Gallardo, que consideró que jugar en casa y con el aliento de sus hinchas será "un plus".

Respecto al once de la ida, los uruguayos Camilo Mayada y Nicolás de la Cruz tienen las papeletas para salir mientras River Plate seguirá sintiendo las ausencias de los lesionados Juan Fernando Quintero e Ignacio Scocco.

Alineaciones probables del River Plate vs Paranaense:

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; Pérez, Ponzio, Palacios, Fernández; Suárez, Pratto.

Paranaense: Santos; Jonathan, Leo Pereira, Paulo André, Renán Lodi; Luis González, Wellington, Bruno Guimaraes, Nikao; Rony, Marco Ruben.

A qué hora ver el River Plate vs Paranaense

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos: 7.30 p.m. (ET) / 4.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.30 a.m. (viernes 31)

Dónde ver el River Plate vs Paranaense

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, ESPN 2 Sur, ESPN Play Sur y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

Brasil: DAZN Brazil.

Chile: ESPN2 Sur, DIRECTV Sports Chile, ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Ecuador

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú:DIRECTV Sports (610 en SD y 1610 en HD)

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español.

Uruguay: ESPN 2 Sur, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Venezuela.

Australia: beIN SPORTS 2, beIN Sports Connect y Kayo Sports.

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el River Plate vs Paranaense?

