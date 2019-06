Lionel Messi contó que Newell's Old Boys frustró su llegada a River Plate

A pesar que Lionel Messi nunca oculta su hinchaje por Newell's Old Boys, el astro argentino contó una situación la que el elenco rosarino le puso trabas cuando River Plate lo quiso fichar.

Resulta que la 'Pulga' se fue a probar a una escuela del elenco 'millonario' en Rosario para enfrentarse con chicos más grandes que él. Lo vieron en acción y le pidieron que vuelva para competir con elementos de su edad.

"Fui a probarme a River por un técnico que en ese momento estaba y fui a River. Me trajeron a Buenos Aires, jugué con chicos más grandes, jugué 15 o 20 minutos en un partido que estaba lleno de pibes y me dijeron 'volvé dentro de diez días'", contó el '10', quien ya jugando en su categoría deslumbró. Parecía fijo en Núñez, pero finalmente los 'leprosos' no le dieron su carta pase.

"Volví, hice tres o cuatro goles con pibitos de mi edad y me dijeron 'quedate' y tuve que llevar el pase. 'Nosotros nos vamos a hacer cargo del tratamiento, quedate', nos dijeron. Y en Newell's nos sacaron cag....", agregó.

La familia de Lionel Messi entró en una disputa con Newell's porque no le dieron facilidades para irse a River, sin embargo, luego apareció la oferta del Barcelona y el curso del destinó cambió.

"Peleamos y el pase nunca me lo dieron y después salió lo del Barcelona", aseveró.

EL DATO

Messi perteneció a Newell's Old Boys entre 1994 y 2000.