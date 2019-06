Padre de Neymar brindó reveladoras declaraciones sobre denuncia a su hijo

El mundo de Neymar ha dado un giro de 180 grados en los últimos días. Tras la final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham, se hizo pública la noticia sobre la denuncia que recibió el atacante de la selección brasileña de parte de una mujer por violación. Ante esta noticia, 'Ney' tomó la decisión de publicar en sus redes las conversaciones entre ambos con la finalidad de limpiar su nombre, sin embargo, el efecto no fue el esperado.

Las autoridades brasileñas se encuentran investigando al jugador del PSG por divulgar las fotos íntimas, interviniendo a Neymar en la concentración del 'scratch'. Ante toda esta tormenta, el padre del '10' carioca salió en defensa de su hijo con información reveladora.

"El móvil parecía estar de pie, como si estuviera cargando, él vio que lo estaban filmando y allí le pidió que se marchara. Neymar incluso intenta grabar, pero él se equivoca y no lo consigue. Neymar necesitaba defenderse rápidamente; prefiero un crimen de Internet que un crimen de violación​", declaró el progenitor de 'Ney' en 'Band'.

El padre de Neymar también reconoció que este suceso lastima no solo al jugador sino a todo su entorno. "Esa acusación de violación no afecta solo a la institución, afecta a la familia, a su padre, su madre... Estamos muy afectados. Es muy difícil saber que eso no es verdad y enfrentarte a esa situación".

EL DATO

Neymar se encuentra entrenando con la selección brasileña con miras a la Copa América 2019.