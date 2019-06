Bayern Munich: Sorprendió con su salida del Atlético Madrid y podría llegar a la Bundesliga [VIDEO]

Bayern Munich pretende volver a dar pelea a nivel internacional en la Champions League y por ello piensa en reforzar su zona ofensiva. En primera instancia, desde hace varias semanas, el nombre de Leroy Sané ha rondado las oficinas del club bávaro, aunque la transacción no será nada fácil de concretar y por ello se abre una nueva e importante opción.

Según ha informado Sport Bild de Alemania, el campeón de la última Bundesliga ha estudiado a diversos jugadores para potenciar el ataque, ante la confirmada salida de Arjen Robben y Franck Ribéry, y asoma un hombre que ha sabido brillar con el Atlético Madrid, luego de su sorpresiva salida del club a pesar de su importancia, con goles y asistencia.

Se trata del belga Yannick Ferreira Carrasco, quien llegó al equipo colchonero tras grandes temporada con el AS Mónaco de Francia. Ya en el Atlético Madrid, el volante y extremo destacó con su gran habilidad y fue parte de la campaña del subcampeonato de la Champions League en la temporada 2015-16. Era la primera que disputaba con los españoles.

La rápida adaptación del futbolista parecía deparar un crecimiento importante en su carrera deportiva, por lo que terminó siendo una sorpresa su partida al Dalian Yifang de China. En ese momento, para Yannick Ferreira Carrasco pesó más el aspecto económico que el deportivo, aunque ahora, a sus 25 años, quiere mayor competencia y un nuevo reto.

Bayern Munich ofrecería una importante cifra económica para hacerse con sus derechos deportivos, aunque el Arsenal también está interesado en el habilidoso futbolista. Este no sería el primer caso en el que un jugador deje el fútbol de Asia para volver a la competencia máxima en Europa. Por ejemplo, el también belga Axel Witsel hizo el mismo movimiento y ahora brilla en el Borussia Dortmund.

El costo por tener a Yannick Ferreira Carrasco está aproximadamente en los 30 millones de euros, una cifra no tan difícil de pagar, teniendo en cuenta los altos costos en el mercado de Europa en la actualidad. Si el Bayern Munich no puede quitarle a Leroy Sané al Manchester City, el ex Atlético Madrid será nuevo jugador bávaro. Queda esperar.