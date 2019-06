Perú y Venezuela igualan sin goles en vibrante juego por Grupo A de la Copa América [VIDEO]

América TV Go EN VIVO | Perú vs Venezuela EN VIVO ONLINE | Blanquirroja y Vinotinto debutan este sábado 15 de junio (2.00 p.m. - hora peruana; 3.00 p.m. - hora venezolana) en el Estadio Arena de Gremio de la ciudad de Porto Alegre por el grupo A de la Copa América 2019. Paolo Guerrero y Salomón Rondón, las estrellas de sus selecciones, prometen un mano a mano que sacará muchas chispas. Sigue todas las incidencias, los horarios en todo el mundo, los canales, los videos de los goles EN DIRECTO y vía INTERNET en el minuto a minuto de Libero.pe.

MINUTO X MINUTO, Perú vs Venezuela

Sigue en directo el minuto a minuto del partido entre Perú vs. Venezuela.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

95' ¡Fin del partido!

91' Falta en ataque de André Carrillo.

90' Tiro libre a favor de Venezuela. Yeferson Soteldo hizo un gran esfuerzo.

88' Cabezazo de Farfán se va fuera del campo.

88' Córner a favor de Perú.

87' Cambio en Perú: André Carrillo ingresa por Christofer Gonzales.

82' Cabezazo de Jefferson Farfán se va fuera del campo.

81' Disparo de Edison Flores es atajado por el portero venezolano.

80' Perú y Venezuela siguen empatando en el Arena de Gremio.

76' Increíble lo que ha pasado en el área de Venezuela. Paolo Guerrero y Edison Flores acaban de perder la mejor situación para Perú. Sucedió de todo en el campo. El árbitro anula la acción con ayuda del VAR.

Tarjeta roja para Venezuela

74' Tarjeta roja para Del Pino (Venezuela) tras una fuerte falta por detrás sobre Andy Polo.

69' Tiro libre para Perú. Centro de Luis Advíncula. La Blanquirroja desperdicia una nueva oportunidad a través de Andy Polo.

67' Gallese ataja disparo de Murillo.

66' Cambio en Perú: Ingresa Andy Polo por Yoshimar Yotún.

¡Gol de Jefferson Farfán anulado!

63' Cabezazo de Jefferson Farfán ingreso en las redes de Venezuela. Sin embargo, el árbitro lo anula por fuera de juego de Trauco.

57' Tiro de esquina a favor de Venezuela.

54' Despeja la defensa de Venezuela y se viene el contragolpe. Advíncula rechaza la pelota.

53' Tiro de esquina a favor de Perú.

53' Centro de Luis Advíncula es rechazado por la defensa venezolana.

50' Falta de Rondón. Tiro libre para Perú.

49' Remate de Murillo fue controlado por Pedro Gallese.

47' Remate de Salomón Rondón se va con mucho peligro fuera del campo. Sacará, Perú.

46' Mano de Carlos Zambrano. Tiro libre para Venezuela.

46' ¡Comenzó el complemento!

- Edison Flores por Christian Cueva. Primer cambio en Perú.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45' ¡Fin del primer tiempo!

42' Luis Abram se falta el gol peruano.

Tiro libre libre de Paolo Guerrero

41' Por poco el primer gol peruano. Se salvó Venezuela.

40' Falta contra Luis Advíncula. Tiro libre para Perú.

38' Tiro libre a favor de Venezuela.

37' Disparo de Paolo Guerrero se va por encima del travesaño.

35' Tiro de esquina a favor de Perú.

34' Christian Cueva recibe atención médica y parece que no continuará más en el partido. Una lástima.

31' Wuilker Faríñez ahora el grito gol de Luis Advíncula. El lateral derecho realizó un potente remate.

27' Espectacular Gallese para despejar el tiro libre.

25' Tarjeta amarilla para Renato Tapia por falta sobre Murillo. Tiro libre para Venezuela.

23' Falta de Carlos Zambrano contra Murillo.

Gigante Gallese

22' Pedro Gallese salva el arco de la Blanquirroja. Venezuela comienza a dominar el partido. Por poco fue gol de Salomón Rondón.

19' El partido se detuvo para que Luis Advíncula reciba atención médica.

17' Salomón Rondón falla frente al portero Pedro Gallese.

Cueva falla gol ante Venezuela

15' Contragolpe de la selección peruana. Jefferson Farfán trasladó el esférico por derecha y luego habilitó hacia a Christian Cueva. Lamentablemente, su disparo se fue muy desviado. ¡Se la perdió, Perú!

11' Falta contra Christian Cueva. Tiro libre para Perú. Sigue el partido, ¡Vamos, Blanquirroja!

El árbitro anula el gol de Perú tras el VAR

9' Atención, el árbitro revisa el VAR.

¡Gol de Canchita Gonzalez!

7' Centro de Chritian Cueva y Canchita manda el balón a guardar. Perú vence 1-0 a Venezuela.

6' Tarjeta amarilla de Luis Del Pino (Venezuela)

5' Falta de Luis Del Pino sobre Paolo Guerrero. Tiro libre para Perú.

3' Trauco hace avanza al conjunto nacional.

3' Jefferson Quintero causa mucho peligro por el sector derecho, posición donde se encuentra Luis Abram.

2' Venezuela presiona la salida de Perú. La Vinotinto organiza su fútbol en el mediocampo en los primeros minutos.

1' ¡Comenzó el partido entre Perú vs Venezuela!

- Himno Nacional de Perú.

- Himno Nacional de Venezuela.

- Árbitros confirmados en el Perú vs Venezuela: Wilmar Roldán (COL), Alexander Guzmán (COL), Jhon León (COL) y Leodán Gonzalez (URU), responsable del VAR.

- Perú y Venezuela jugaron 7 partidos en la historia de la Copa América; Blanquirroja ganó cinco, empataron uno y la Vinotinto ganó uno. ¿Quién ganará hoy?

- Salieron los jugadores Perú y Venezuela al campo de entrenamiento.

- La última vez que Perú no pudo superar la fase de grupos fue en la Copa América 1995. Desde entonces no ha dejado de pisar dicha ronda.

- La mejor campaña de Venezuela en Copa América ocurrió en 2011 cuando llegaron al cuarto puesto del torneo.

- El vestuario de la selección peruana.

- Así fue la llegada de Perú al Arena de Gremio para disputar el juego contra Venezuela.

- ¡Bienvenido al minuto a minuto del Perú vs Venezuela!

Perú vs Venezuela EN VIVO: Alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Canchita Gonzáles, Yoshimar Yotún; Jefferson Farfán, Christian Cueva y Paolo Guerrero. Entrenador: Ricardo Gareca.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno, Jhon Murillo; y Salomón Rondón. Entrenador: Rafael Dudamel.

Previa Perú vs Venezuela

El partido Perú vs Venezuela será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, la comunidad venezolana lo hará por intermedio de los canales de Venevisión y DirecTV Venezuela. En Colombia, el juego será televisado por Gol Caracol TV.

Perú

El técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca, apeló este viernes a la experiencia y la inspiración de sus jugadores para comenzar con buen pie la Copa América de Brasil 2019 en el partido que les enfrenta el sábado a Venezuela.

Gareca ratificó su confianza en que Perú podrá recuperar su identidad y juego que lo llevó a clasificar para el Mundial de 2018 y así parar la racha de resultados negativos que ha acumulado en los últimos doce meses después de disputar esa Copa del Mundo, como el último con derrota por 0-3 ante Colombia.

"Este es un grupo que se armó ante las adversidades. Muy pocos creían entre nosotros, pero ante situaciones adversas fuimos superándonos, siempre al límite y con muchas dificultades. El grupo con el que contamos, y todos nosotros, nos movemos siempre dentro de esas dificultades", recordó Gareca.

En ese sentido, el argentino reiteró que "la confianza nunca se pierde". "Siempre hemos manifestado la confianza que le tenemos al jugador peruano. Lo más importante es la fe que le tenemos", agregó el DT de Perú.

El entrenador de Perú también destacó la inspiración para recuperar las buenas sensaciones en su equipo porque "si no hay inspiración, es muy difícil".

"La táctica ante Venezuela será muy importante, pero... ¿qué sería sin inspiración? La táctica no puede con la inspiración. En nuestro caso tenemos grandes jugadores de fútbol que puedan romper tácticas", advirtió.

Venezuela

El estratega de Venezuela, Rafael Dudamel, aseguró que su equipo ha llegado a la Copa América de Brasil 2019 con la intención de ser protagonista y la ambición de hacer un torneo "para el recuerdo".

Dudamel afirmó en la conferencia de prensa previa al partido contra Perú, primer rival de Venezuela en la Copa América, que la intención de Venezuela es despedirse del campeonato el 7 de julio, fecha de la final que se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Sabemos las responsabilidades que eso acarrea, y eso nos lleva a no guardarnos nada, siempre con el máximo respeto a los rivales como Perú, que será un grandísimo contrincante. Es un buen momento para ganar y estamos preparados para ganar", señaló Dudamel.

PUEDES VER: Perú vs Venezuela [EN VIVO] Transmisión América TV de debut de 'Bicolor' en Copa América 2019

"A nosotros, eso no nos genera ninguna intimidación, sino una responsabilidad bonita que hemos asumido y esperamos poder vivir seis tardes más como la de este sábado". añadió.

Historial de partidos entre Perú vs Venezuela

Perú y Venezuela se han enfrentado en siete oportunidades en partidos por la Copa América. En el historia, la Blanquirroja ha vencido en 5 oportunidades, un empate y una derrota. El último triunfo de los nuestros sobre la Vinotinto ocurrió en la Copa América 2015, organizado por Chile, que se definió gracias al tanto de Claudio Pizarro.

Copa América 2015: Perú 1-0 Venezuela

Copa América 2011: Perú 4-1 Venezuela

Copa América 2007: Perú 0-2 Venezuela

Copa América 2004: Perú 3-1 Venezuela

Copa América 1997: Perú 2-0 Venezuela

Copa América 1991: Perú 5-1 Venezuela

Copa América 1989: Perú 1-1 Venezuela

Figuras de Perú vs Venezuela en el grupo A de la Copa América 2019

Salomón Rondón, de 29 años, sumó 24 goles en 73 partidos con Venezuela gracias a su doblete conseguido el domingo ante Estados Unidos, mientras que Paolo Guerrero, de 35 años, ostenta el mismo récord en Perú desde hace tres años y lo ha aumentado hasta alcanzar los 35 tantos en 95 encuentros.

Perú vs Venezuela Canales de Transmisión Copa América 2019 EN VIVO

Perú: América TV GO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: Venevisión y DIRECTV Sports Venezuela.

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports Bolivia.

Brasil: SporTV y SporTV Play.

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes y TVN, DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Caracol HD2, Caracol TV, DIRECTV Play Deportes y Caracol Play.

China: PPTV Sport China

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2 y SportsMax App.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: TCS GO, Sky HD y Canal 4 El Salvador.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 1.

Alemania: DAZN.

Haití: SportsMax 2, Tele Haiti y SportsMax App.

Honduras: Sky HD y Tigo Sports Honduras.

Italia: DAZN.

Jamaica: Sports Max App y SportsMax 2.

Japón: DAZN.

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Holanda: Fox Sports 4 y Fox Sports Go.

Nueva Zelanda: beIN SPORTS 1 New Zealand y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Portugal: Sport TV 1.

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: DAZN Spain.

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports MAX HD3, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports MAX HD4.

Inglaterra: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

A qué hora juega Perú vs Venezuela | hora peruana del partido

Perú: 2.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 m.

México (Noroeste): 10.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Uruguay: Vera+, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela y Venevision.

Tabla de Posiciones partidos Copa América Brasil 2019

Grupo A

Brasil: 3 puntos

Perú: 0 puntos

Venzuela: 0 puntos

Bolivia: 0 puntos

Grupo B

Argentina

Colombia

Paraguay

Qatar

Grupo C

Chile

Ecuador

Japón

Uruguay

Cómo ver América TV GO EN VIVO y Fox Sports EN VIVO DirecTV

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América Brasil 2019. Asimismo, todas las transmiciones EN DIRECTO de los juegos de Perú contra Venezuela, Boliva y Brasol. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutación de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV EN VIVO Perú vs Venezuela: canales

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Perú vs Venezuela | canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Cómo ver TyC Sports EN VIVO Copa América | Perú vs Venezuela | canales

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

