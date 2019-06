[EN VIVO] Honduras vs Jamaica Univisión Deportes por la Copa Oro 2019

Honduras vs. Jamaica EN VIVO | Ambas escuadras se enfrentarán este lunes 17 de junio a las 8:30 p.m (hora peruana) en el estadio Independence Park por una fecha más de la Copa Oro 2019. El encuentro se transmitirá a través de Univisión Deportes y Sky HD, sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto ONLINE del encuentro a través de Libero.pe, que traerá los pormenores del encuentro, las mejores jugadas y todo lo que suceda en el evento deportivo.

El cuadro jamaiquino tendrá una ventaja en su debut ante Honduras, pues es uno de los anfitriones de la Copa Oro 2019 junto a Estados Unidos y Costa Rica, por ello, contará con el apoyo de su hinchada en un arranque de competencia muy difícil. Jamaica llega a esta competencia luego de vencer a un cuadro estadounidense en un amistoso internacional y en condición de visitante.

Por su parte, Honduras llega con un equipo golpeado en el arranque del torneo internacional, luego de caer aparatosamente ante Brasil en un amistoso internacional con 7 goles en contra, sin embargo ansían llevarse el triunfo y arrancar los puntos en su debut de la Copa Oro 2019.

Ambas selecciones están muy parejas al momento de cotejar los cotejos entre los mismos, ya que en las siete veces que se han visto las caras, tres de ellas han quedado en victorias por cada bando y el encuentro restante quedó en empate. Sin embargo, Jamaica es superior a Honduras en cuanto a racha de partidos invictos, pues llevan cinco sin perder.

📸📽 LA ENTREVISTA 🎙#Kingston



Ever Alvarado seleccionado nacional, fue uno de los designados para atender a los medios nacionales e internacionales en la cobertura de la #CopaOro2019 . pic.twitter.com/Hp4sTlrulw — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) June 16, 2019

Honduras vs. Jamaica | Canales en el mundo

Brasil: DAZN Brasil

Canadá: TSN 2, TSN.ca, TSN GO

El Salvador: Sky HD, TCS GO, Canal 4 El Salvador

Alemania: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: TVMax 9, Sky HD

Estados Unidos: UniMás, Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, Fox Sports 1, Univision Deportes

Países Bajos: Fox Sports 4, Fox Sports Go

Honduras: Telesistema Honduras, Sky HD

Honduras vs. Jamaica | Horarios en el mundo

Brasil: 8:30 p.m.

Canadá: 8:30 p.m.

El Salvador: 8:30 p.m.

Alemania: 8:30 p.m.

México: 8:30 p.m.

Panamá: 8:30 p.m.

Estados Unidos: 8:30 p.m.

Países Bajos: 8:30 p.m.

Honduras: 8:30 p.m.

Cómo seguir EN VIVO y ONLINE el Honduras vs. Jamaica por Internet

En internet puedes vivir el duelo entre Honduras y Jamaica a través de Líbero.pe, que tendrá el minuto a minuto de lo que suceda en el Independence Park, y varios otros detalles más resaltantes del evento deportivo. Además, podrás tener el resumen del encuentro con goles y todos los pormenores.