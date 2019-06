Eden Hazard contó que le pidió la ‘10’ a Modric y esta fue su respuesta [FOTOS]

Eden Hazard fue presentado oficialmente como nuevo fichaje del Real Madrid. El futbolista de 28 años estaba ya bastante tiempo en la mira de Zinedine Zidane, cuyo equipo redondeó una temporada para el olvido. Así, 'Zizou' decidió confiar en el ex delantero del Chelsea para formar parte de las filas del club de la ‘Casa Blanca’.

La presentación del nuevo jugador del Real Madrid se hizo en el Santiago Bernabéu. En ese lugar, el belga fue presentado ante los ojos del público como la nueva estrella del ex club de Cristiano Ronaldo; sin embargo, esta ceremonia dejó más de una frase y momento para el recuerdo.

Resulta que Hazard empezó a tener la incógnita al preguntarse el dorsal que llevará en el cuadro merengue, por ello, el jugador se atrevió a confesar delante de toda la prensa que solicitó el ansiado ‘10’ a una de las figuras del Madrid, Luka Modric, pero no obtuvo la respuesta que esperaba.

Hazard dijo: “He tenido la suerte de hablar con Luka Modric a través de Kovacic, de broma le he preguntado si me podía dejar el número 10 pero me ha dicho que no, así que tengo que buscar otro número, pero ahora mismo, sinceramente, el número no es importante. Lo más importante para mí es jugar con esta camiseta, con este escudo”, precisó.

Por otro lado, el nuevo jale del Real Madrid le mandó un emotivo mensaje a la hinchada del cuadro merengue, esto a raíz de la desconfianza que esta tiene por la reciente temporada que se acaba de terminar.

“Sé que el Madrid pasó malos momentos el curso pasado. Todos los equipos tienen altibajos, es el momento de tener más ganas para ganar y lograr más triunfos”, acotó.

Finalizando la conferencia de prensa luego de su presentación oficial en el Santiago Bernabéu, templo del Real Madrid, Hazard dijo: “Intentaré hacer mejor al grupo con mi trabajo y con mi experiencia. Sé la responsabilidad que tengo”, concluyó. El futbolista es consciente que aunque no pueda tener el dorsal que quisiera, debe responder a la confianza que Zinedine Zidane depositó en él.

EL DATO

El fichaje de Eden Hazard al Real Madrid fue por 100 millones de euros, siendo el pase más caro de la historia.