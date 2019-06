Conoce hora y fecha de la presentación de Rodrygo en el Real Madrid

Ya van dos y mañana, temprano, serán tres. Real Madrid continúa reforzándose convenientemente para la siguiente temporada y el brasileño Rodrygo será el tercer fichaje en ser presentado.

El hasta hace poco atacante del Santos, de 18 años, ya se encuentra en suelo madrileño y la directiva de Florentino Pérez lo presentará este martes a las 6:00 a.m. (hora peruana/ 1:00 p.m. hora de España). La transmisión estará a cargo de Real Madrid TV.

El paulista firmará un contrato con la 'Casa Blanca' a cambio de 67 millones de dólares y se convertirá en el quinto refuerzo de Zinedine Zidane.

Además del sudamericano, ya fueron asegurados Eden Hazard, Eder Militao, Ferland Mendy y Luka Jovic.

"Lloré con un gol suyo, con su actuación contra Brasil en 2006 y ahora va a ser mi DT, lo entenderá (risas)... Creo que cuando llegue, al principio voy a tener un poquito de vergüenza. Después, ¿quién sabe?", sostuvo Rodrygo sobre su encuentro con el estratega francés.

¿Cómo será su adaptación al fútbol y sociedad españolas? "Voy tomando clases de español desde el año pasado. Este año he parado un poquito porque he tenido menos tiempo", agregó el ex Santos en una entrevista al medio brasileño Esporte Espetacular.