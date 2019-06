Colombia vs Qatar [EN VIVO] ¡Alineaciones confirmadas! Radamel Falcao al banco

Colombia vs Qatar ONLINE via América TV Go EN VIVO: El entrenador portugués Carlos Queiroz confirmó la alineación que hoy, miércoles 19 de junio, se presentará en el Estadio Morumbí ante el campeón de Asia por la segunda fecha del grupo B de la Copa América 2019. Radamel Falcao irá al banquillo y su lugar será ocupado por Duván Zapata.

El técnico de Colombia utilizará el sistema 4-3-3 frente a Qatar con los siguientes nombres: David Ospina en el arco; el bloque defensivo estará conformado por tefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y William Tesillo; en la medular estarán Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios y Mateus Uribe.

El tridente ofensivo de Colombia tendrá a James Rodríguez, quien podría irse al Napoli al terminar la Copa América 2019, Roger Martínez y Duván Zapata, reemplazo del "Tigre" Radamel Falcao.

Qatar, por su parte, lo hará con los siguientes: Saad Alsheeb; Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Tareq Salman, Bassam Alrawi; Abdelkarim Hassan, Assim Madibo, Abdelaziz Mohamed, Hassan Al-Haydos; Akram Afif y Almoez Ali.

Colombia es líder del grupo B con tres puntos, mientras que Qatar es tercer con uno. Más tarde, Argentina y Paraguay se enfrentarán por el mismo grupo.

ALINEACIONES CONFIRMADAS EN VIVO COLOMBIA Y QATAR

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wílmar Barrios, Mateus Uribe; James Rodríguez, Roger Martínez y Duván Zapata.

Entrenador: Carlos Queiroz.

Qatar: Saad Alsheeb; Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Tareq Salman, Bassam Alrawi; Abdelkarim Hassan, Assim Madibo, Abdelaziz Mohamed, Hassan Al-Haydos; Akram Afif y Almoez Ali.

Entrenador: Felix Sánchez.