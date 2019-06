Colombia vs Qatar [EN VIVO por RCN] Con James, siguen 0-0 por Copa América

¡Inicia el Colombia vs Qatar EN VIVO! vía Caracol TV y América TV GO ONLINE Partido de hoy, miércoles 19 de junio por Copa América 2019. | Partidos de Hoy, a partir de las 4.30 p.m. (horario de Bogotá) de la tarde, Cafeteros y Marrones se medirán en el Estadio Morumbí, de la ciudad de Sao Paulo (Brasil), por la segunda fecha del grupo B de la Copa América 2019. Revisa los horarios, los canales, las alineaciones y los videos de los goles del minuto a minuto por Libero.pe.

Caracol TV EN VIVO Colombia vs Qatar por Copa América 2019

Sigue todos los detalles del partido aquí.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto del partido Colombia vs Qatar.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto del partido.

45' ¡Fin del primer tiempo!

45' Tiro libre a favor de Colombia.

41' Se pide penal en el área de Colombia.

40' Tesillo recibe por el sector izquierdo, para la pelota y tira el centro. Khoukhi rechaza de cabeza. Catar se despertó y empieza a ganar pelotas en las alturas.

35' Al-Haydos mira a Afif y se la tira larga. El delantero corre de memoria buscando recibir pero llega antes el portero Ospina.

34' Continúa el juego.

32' Le hablan al juez por el auricular y se acerca a la pantalla del VAR.

30' Catar la pasa en su cancha, ningún jugador parece animarse a lanzarse al ataque, finalmente Al Rawi se anima y entrega mal, recupera Colombia y de contra termina ganando un córner Colombia.

28' Roger Martínez recibe en la medialuna, intenta filtrar para Zapata y corta justo Khoukhi.

25' Nuevo córner para Colombia, remata James y, esta vez, rechaza Al rawi.

23' Tiro de esquina para Colombia. Le pega James y gana el las alturas Duván Zapata que conecta mal y la pelota se va por el costado. Cada pelota parada vale oro para Colombia, deberá evitar las faltas de Qatar.

22' Tiro de esquina para Colombia.

20' Falta de Barrios sobre el lateral, Pedro Miguel. Saca Catar desde el medio del campo.

18' Choque de cabezas entre Zapata y Khoukho que terminó con los dos jugadores tendidos en el suelo. Ingresa la sanidad.

18' Buen remate de Cuadrado, encara hacia el centro y controla volando el portero.

10' Increíble el gol que se ha fallado James Rodríguez tras un cabezazo en el corazón del área de Qatar.

8' Avanza Abdelkarim Hassan, el lateral izquierdo que demostró su capacidad ante Paraguay empieza hoy el partido por el mismo camino, la abre para Pedro Miguel por derecha que tira un centro largo. Recupera Colombia el balón.

6' ¡Atención! El árbitro anula el tanto colombiano. El partido sigue 0-0 en el Morumbi.

5' Cabezazo de Roger Martínez y gol de Colombia.

4' ¡Tiro de esquina a favor de Colombia!

3' Ospina se adelanta al intento de Almoez Ali.

2' Colombia rápidamente se posiciona en el área de Qatar.

1' ¡Comenzó el partido!

- Himno Nacional de Qatar.

- Himno Nacional de Colombia.

- Duván Zapata tomará el lugar del Tigre en Colombia.

- Radamel Falcao irá al banquillo el día de hoy.

- ¡Bienvenido al minuto a minuto del Colombia vs Qatar!

ALINEACIONES CONFIRMADAS EN VIVO COLOMBIA Y QATAR Copa América 2019

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wílmar Barrios, Mateus Uribe; James Rodríguez, Roger Martínez y Duván Zapata.

Entrenador: Carlos Queiroz.

Qatar: Saad Alsheeb; Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Tareq Salman, Bassam Alrawi; Abdelkarim Hassan, Assim Madibo, Abdelaziz Mohamed, Hassan Al-Haydos; Akram Afif y Almoez Ali.

Entrenador: Felix Sánchez.

A qué hora juega Colombia vs Qatar Copa América 2019

El juego entre Colombia vs Qatar será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, la comunidad colombiana lo hará a través de los canales de Caracol TV Colombia (TV Colombia), Caracol Play y RCN Televisión EN VIVO.

La segunda jornada del Grupo B de la Copa América 2019 enfrentará a dos selecciones que sorprendieron en su debut: Colombia con una supremo triunfo sobre Argentina (2-0) que la dejó líder, y Qatar, el campeón de Asia, con un empate 2-2 con sabor a victoria pues llegó a estar abajo 2-0 frent a Paraguay.

Colombia, en cuyo banquillo ha debutado en torneos oficiales el técnico luso Carlos Queiroz, perdió para lo que resta del torneo al delantero Luis Fernado Muriel. Ahora, Roger Martínez estaría para acompañar al capitán Radamel Falcao García ante Qatar.

"Estamos alerta y preparados para jugar contra Qatar, debemos manejar los tiempos para mantener la identidad y no podemos hacer muchos cambios, pero tenemos también que tomar decisiones para ganar los partidos y si hay que cambiar, lo que quiero es cambiar para llegar a ser mejores", señaló el entrenador de Colombia.

Otra de las opciones en el ataque de Colombia es Duván Zapata, goleador en Italia con el Atalanta de Bérgamo y quien anotó el segundo tras sustituir al "Tigre" Falcao en el choque frente a Qatar.

Colombia ha recuperado al mediocentro Wilmar Barrios. El jugador del Zenit ruso salió resentido en el partido ante Argentina, donde fue una de las figuras al contener al astro Lionel Messi.

Qatar confía en superar a Colombia

Para estar partido de hoy ante Qatar, Colombia practicó el lunes a puerta cerrada en el Centro de Entrenamiento del Palmeiras y al final de esa tarde tomó contacto con la cancha del estadio Morumbí.

Qatar, campeón de Asia y organizador del próximo Mundial, deberá alinear el mismo equipo que consiguió el empate ante Paraguay, después de ir perdiendo 0-2, y más cuando el técnico español Félix Sánchez sólo realizó una variante faltando dos minutos para terminar el partido. Y, ahora, se viene el plato fuerte contra Colombia.

Los goles ante Paraguay, ambos en el segundo tiempo, fueron convertidos por el atacante Almoez Ali, goleador de la Copa de Asia con nueve tantos, y por el defensa Boualem Khoukhi.

Además del artillero de Qatar, que mantiene una racha goleadora en partidos oficiales, tiene como figura al medio Hassam Al-Haydos, que ha anotado 21 goles en 103 partidos con la selección catarí.

El defensa Ahmad Moain, de 23 años y el único que milita en el fútbol del exterior, con el Cultural Leonesa de la Segunda División de España, deberá seguir en el banco de reservas.

Sánchez, de 44 años, advirtió que Colombia tiene "pocos" puntos vulnerables que se pueden aprovechar para sacar ventaja.

En qué año gano Colombia la Copa América

Colombia debutó en la Copa América en 1945, pero solo hasta la edición de 1975 pudo disputa su primera final de su historia que perdió contra la selección de Perú. Después de muchos años, los cafeteros por fin pudieron celebrar la gloria del título para 2001 en su propia tierra. La Tricolor ha participado en 22 oportunidades.

Cuántas veces ha ganado Colombia la Copa América

Solo una vez en 2001. Colombia jugó la final frene a México el 29 de junio del año señalado y venció gracias al tanto del recordado Iván Córdoba, a los 65 minutos del complemento.

Colombia vs Qatar: hora peruana y colombiana Copa América EN VIVO

Colombia: 4.30 p.m.

Argentina: 6.30 p.m.

Perú: 4.30 p.m.

Venezuela: 5.30 p.m.

España: 10.30 p.m.

España (Islas Canarias): 9.30 p.m.

México (Centro): 3.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 2.30 p.m.

México (Noroeste): 12.30 p.m.

Ecuador: 4.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.30 p.m.

Uruguay: 6.30 p.m.

Paraguay: 6.30 p.m.

Chile: 6.30 p.m.

Brasil: 7.30 p.m.

Bolivia: 5.30 p.m.

Canadá: 4.30 p.m.

Costa Rica: 3.30 p.m.

Guatemala: 3.30 p.m.

Honduras: 3.30 p.m.

El Salvador: 3.30 p.m.

Puerto Rico: 5.30 p.m.

República Dominicana: 5.30 p.m.

Panamá: 5.30 p.m.

Italia: 10.30 p.m.

Francia: 10.30 p.m.

Alemania: 10.30 p.m.

Portugal: 10.30 p.m.

Holanda: 10.30 p.m.

Inglaterra: 9.30 p.m.

Caracol TV Colombia y RCN Televisión Transmitirán la Copa América 2019 TV

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Caracol HD 2, Caracol Play y DIRECTV Sports Colombia.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Pública, TyC Sports Play y TyC Sports Argentina.

Perú: América Televisión, DIRECTV Sports Peru, América TVGO y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports Bolivia.

Brasil: GloboEsporte.com, SporTV, SporTV Play y Globo.

Canadá: TSN GO y TSN2.

Chile: Canal 13, DIRECTV Sports Chile, CDF HD, DIRECTV Play Deportes y TVN.

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Globo TV Internacional, ESPN+ y Telemundo.

Uruguay: vera+, DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes y Venevision.

China: PPTV Sport China.

Costa Rica:[ Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, TDN y Sky Sports HD.

Dinamarca: Viaplay Denmark y TV3 Sport.

República Dominicana: SportsMax App, SportsMax 2 y Sky HD.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Sky HD, TCS GO y TDN.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD y TDN.

Haití: SportsMax 2, SportsMax App y Tele Haiti.

Honduras: Sky HD, Tigo Sports Honduras y TDN.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere, TDN y Sky Sports HD.

Holanda: Fox Sports 4 y Fox Sports Go.

Nueva Zelanda: beIN SPORTS 1 New Zealand y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: TDN y Sky Sports HD.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: DAZN Spain.

Inglaterra: Premier Sports 1 y Premier Player HD.

Dónde ver Caracol TV EN VIVO Colombia vs Qatar| Guía de canales TV

DirecTV Colombia: Canal 132 (SD) y Canal 1132 (HD).

Claro TV: Canal 106 (SD) y Canal 1006 (HD).

Movistar TV: Canal 156 (SD) y Canal 816 (HD).

Tigo: Canal 111 (HD)

Tigo: Canal 201 (HD)

Tigo Medellín: Canal 7 (SD).

Tigo Bogotá: Canal 5 (SD).

Tigo Cartagena: Canal 30 (SD).

Claro TV: Canal 106 (SD) y Canal 1006 (HD).

HV Multiplay Cundinamarca: Canales 10/99 (SD).

HV Multiplay Antioquia: Canal 4 (SD) y Canal 406 (HD).

Colcable Cundinamarca y Meta: Canal 23.

Colcable Tolima: Canales 12/25

ETB: Canal 277 (SD) y Canal 252 (HD).

EMCALI: Canal 101.

Cómo ver RCN Televisión EN VIVO Colombia vs Qatar | Guía de canales TV

TDT: Canal 15.1 (HD), Canal 15.2 (HD2)y Canal 15.8 (Móvil).

DirecTV: Canal 130 (SD) y Canal 1130 (HD).

Claro TV: Canal 108 (SD) y Canal 111 (HD).

Movistar TV: Canal 155 (SD) y Canal 815 (HD).

Tigo Sports: Canal 114 (HD).

Claro TV: Canal 108 (SD) y Canal 1008 (HD).

HV TV (Cundinamarca): Canal 8/98 (SD)

HV TV (Antioquia): Canal 9 (SD) y Canal 404 (HD).

Tigo: Canal 200 (HD).

Tigo (Medellín): Canal 9.

Tigo (Bogotá): Canal 4.

Tigo (Cartagena): Canal 31.

Colcable (Cundinamarca y Meta): Canal 22

Colcable (Tolima): Canales 10/24.

Cablemás: Canal 4 (Villavicencio).

ETB: Canal 277 (SD) y Canal 250 (HD).

EMCALI: Canal 103.

Tabla de Posiciones partidos Copa América Brasil 2019

Grupo A

Brasil: 4 puntos

Perú: 4 punto

Venezuela: 1 punto

Bolivia: 1 puntos

Grupo B

Colombia: 3 puntos

Paraguay: 1 punto

Qatar: 1 punto

Argentina: 0 puntos

Grupo C

Uruguay: 3 puntos

Chile: 3 puntos

Japón: 0 puntos

Ecuador: 0 puntos

Cómo ver América TV GO EN VIVO y Fox Sports EN VIVO DirecTV

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de los juegos de Colombia contra Qatar, Argentina y Paraguay. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV EN VIVO Colombia vs Qatar | Canales

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Cómo ver TyC Sports EN VIVO Copa América | Colombia vs Qatar | canales

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Colombia vs Qatar| canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

COLOMBIA VS QATAR ALINEACIÓN DEL PARTIDO DE HOY POR CARACOL TV COLOMBIA

Colombia: David Ospina: Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Matheus Uribe; James Rodríguez, Luis Muriel y Falcao García.

Entrenador: Carlos Queiroz.

Qatar: Saad Alsheeb; Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Tareq Salman, Bassam Alrawi; Abdelkarim Hassan, Assim Madibo, Abdelaziz Mohamed, Hassan Al-Haydos; Akram Afif y Almoez Ali.

Entrenador: Félix Sánchez.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera será auxiliado en las bandas por su compatriota Luis Murillo y por el uruguayo Nicolás Tarán. El VAR estará dirigido por Jesús Valenzuela, también de Venezuela.

Estadio: Morumbí de Sao Paulo.