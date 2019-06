Argentina vs Paraguay [TV Pública ONLINE] Gol de Lionel Messi, empatan 1-1 en Copa América

TV Pública EN VIVO ¡Inicia el Argentina vs Paraguay EN VIVO! vía TyC Sports y América TV GO ONLINE Partido de hoy, miércoles 19 de junio por Copa América 2019. | Partidos de Hoy, a partir de las 7.30 p.m. (horario de Buenos Aires y Asunción) de la noche, la Albiceleste y la Albirroja se medirán en el Estadio Mineirao, de la ciudad de Belo Horizonte (Brasil), por la segunda fecha del grupo B. Revisa los horarios, los canales, las alineaciones y los videos de los goles del minuto a minuto por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO EN VIVO Argentina vs Paraguay

Aquí mira todos los detalles del partido en el Estadio Mineirao.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto del Argentina vs Paraguay.

¡Gol de Argentina!

56' ¡Goool de Lionel Messi!

55' ¡Va Messi o el Kun Agüero!

55' Hubo mano de Iván Piris. Habrá penal para Argentina.

¡PENAL PARA ARGENTINA!

53' El árbitro se fija en el VAR y podría cobrar penal a favor de Argentina. ¿Hubo una mano?

51' Centro de Sergio Agüero. ¡La pelota choca en el palo tras remate de Lautaro! Ahora lo intenta Messi. ¡Despeja al córner el portero Junior Fernández! Se salva Paraguay.

50' Sergio Agüero intentó hacer un lujo, la pierde y provoca la contra de Paraguay

49' El "Kun" Agüero intentó una jugada individual pero fue adsorbido por la marca rival.

48' Ataca la selección de Paraguay- Derlis González viene haciendo un buen partido con la Albirroja.

46' ¡Comenzó el segundo tiempo!

- Cambio en Argentina: Sergio Agüero entra en lugar de Roberto Pereyra. Scaloni coloca un hombres más en ataque para acompañar a Lionel Messi.

¿Qué pasa si Argentina pierde hoy contra Paraguay?

Si pierde contra Paraguay, Argentina quedará con cero puntos para la última fecha contra Qatar, ya que perdió (2-0) en el debut contra Colombia. No sumar puntos incluso sería falta para Lionel Messi y compañía si en caso desea acceder como mejor tercero. Recordemos que en el grupo A: Brasil tiene 4 puntos, de igual manera Perú, Venezuela suma dos y Bolivia, ya casi eliminado, ninguno. Si gana la Vinotino en la última fecha a Bolivia, dejará sin opciones de llegar a cuartos a Argentina pues sumaría cinco. La Albiceleste tendría que golea a Qatar y espera que Ecuador y Japón, ambos del grupo C, no sumen más de tres puntos o estarán fuera de la Copa América.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto del Argentina vs Paraguay.

45' ¡Fin del primer tiempo!

45' Uy Armani acaba de perder la pelota contra Derli González. Se viene el segundo. Falta de Armani y tarjeta amarilla para el portero de Argentina. Por fortuna, la acción sucedió fuera del área.

44' Tiro libre para Argentina. Lo cobra Lionel Messi. NO PASÓ NADA.

44' Tarjeta amarilla para Rodrigo Rojas (Paraguay).

40' Sigue presionando Paraguay.

39' Falta contra Lautaro Martínez. Tire libre a favor de Argentina.

¡Gol de Paraguay! Messi lo sufre

36' Disparo cruzado de Richar Sánchez y golazo para Paraguay, que ya vence por 1-0 a Argentina. Ojo con la tabla, Messi podría dejar la Copa América bien temprano.

35' Argentina no puedo romper el cero en el Mineirao.

32' Tiro libre para Argentina. Lo cobra Messi. El remate llegó muy fácil a las manos del portero Junior Fernández.

29' Se la pierde Paraguay. Gustavo Gómez no la atrapó bien y su remate se va fuera del campo. Primera vez que sufre Argentina.

28' Remate de Derlis González choca en Tagliafico y el balón se va al córner. Estuvo cerca el gol de Paraguay.

25' El ataque argentina se concentra por el secto derecho del Mineirao. Sin embargo, está fallando demasiado en los centros. Messi muy solo en el medio y no logra conectarse con Lautaro. El partido sigue 0-0.

22' Tiro libre a favor de Argentina. Toma la pelota Lionel Messi y todo el Mineirao corea su nombre: "Messi, Messi, Messi". Ahí vaaa.... el disparo es rechazado por la defensa Albirroja!! Presiona Argentina.

19' Lo Celso intentó incomodar a la defensa paraguaya. No funciona la sociedad en la Albiceleste. La Albirroja bien en defensa.

18' Por ahora, Lionel Messi ha sido neutralizado. No se reflejan los cambios con Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul.

17' No hay mucha acción en las áreas. Argentina propone. Sin embargo, la defensa de Paraguay ha respondido muy bien y no da oportunidad a remates.

16' Tiro libre a favor de Argentina.

15' Falta de Lionel Messi contra Gustavo Gómez.

12' Vuelva la acción al partido.

9' Derlis González está en el piso recibiendo atención médica tras chocar con Nicolás Tagliafico.

6' Falta contra Martías Rojas (Paraguay).

5' Falta contra Nicolás Tagliafico (Argentina).

5' Ataca Argentina. Iba con todo Lionel Messi. Despeja la defensa de Paraguay.

2' Falta contra De Paul. tiro libre para Argentina. Ya cobró Lionel Messi. ¡Atención que ataca Argentina! Casco retrocede el esférico.

1' ¡Comenzó el partido!

- Himno Nacional de Paraguay.

- Himno Nacional de Argentina.

- Los jugadores de Argentina y Paraguay realizan el respectivo calentamiento.

- Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez tienen una gran responsibilidad para marcar los goles frente a Paraguay.

- El aliento de los hinchas de Argentina previo al partido contra Paraguay.

- Sergio "El Kun" Agüero y Ángel Di Marían van al banco de suplentes en Argentina.

- Más temprano, Colombia derrotó a Qatar con gol de Zapata.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Argentina vs Paraguay!

Alineaciones confirmadas EN VIVO Argentina vs Paraguay

Argentina: Agustín Marchesin, Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Roberto Pereyra, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Entrenador: Lionel Scaloni.

Paraguay: Junior Fernández, Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior alonso, Santiago Arzamendia, Rodrigo Rojas, Derlis González, Federico Santander y Miguel Almirón.

Entrenador: Eduardo Berizzo.

Antesala Argentina vs Paraguay

El juego entre Argentina vs Paraguay será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, la comunidad argentina lo hará a través de los canales de TyC Sports y TV Pública; mientras que el público paraguayo por el canal Tigo Sports.

Qué pasa si pierde la selección Argentina vs Paraguay en Copa América

Argentina y Paraguay, que empezaron la Copa América de Brasil con mal pie, se jugarán gran parte de la clasificación a los cuartos de final este miércoles cuando se vean las caras en el estadio Mireirao de Belo Horizonte en la segunda jornada del Grupo B.

La Argentina de Lionel Messi perdió el último sábado en su debut ante Colombia por 0-2 y Paraguay igualó 2-2 el domingo ante Catar tras ir 2-0 arriba en el marcador.

La gran actuación de la selección Colombia y la sorpresa catarí obliga a Argentina y Paraguay a obtener un buen resultado este miércoles para no poner en riesgo el pase a los cuartos de final.

"Quedan dos partidos de la fase de grupos y si los ganamos pasaremos a la siguiente fase", dijo el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, el sábado para desdramatizar la caída ante Colombia.

En sintonía, Messi dijo que había que dar vuelta la página y "pensar en lo que sigue".

"Tenemos muchísimas chances todavía. Ahora levantamos la cabeza y seguimos adelante. Ahora tenemos que ir paso a paso. El partido ante Paraguay será clave", señaló Lionel Messi, capitán de Argentina.

Es probable que el seleccionador confíe nuevamente en los mismos once que cayeron ante Colombia.

Sin embargo, los dos jugadores con más posibilidades de meterse en la alineación titular son Milton Casco, por el lateral derecho Renzo Saravia, y el centrocampista izquierdo Rodrigo De Paul, por Ángel Di María.

Este lunes, Roberto Pereyra y Marcos Acuña se entrenaron diferenciado por sobrecargas musculares y lo más probable es que no estén en óptimas condiciones físicas el miércoles contra Paraguay.

Paraguay recupera jugadores

El centrocampista Rodrigo Rojas, de Paraguay, que tuvo que ser sustituido ante Qatar por una lesión en el brazo izquierdo, se entrenó con normalidad el lunes y estará desde el arranque ante Argentina.

Además, Paraguay contará con la vuelta de su capitán, el zaguero Gustavo Goméz, ausente en el debut por una suspensión, ante el combinado de Argentina.

El técnico de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, calificó el empate ante los asiáticos como "decepcionante" y dijo que él era "responsable" de que el equipo no haya jugado "bien".

"En la posesión no tuvimos un mediocampo capaz de manejar el balón con criterio. Nos costó, se nos escapó el partido de las manos en unos minutos", precisó el estratega de Paraguay en la previa contra Argentina.

Es probable que Berizzo haga modificaciones, sobre todo en el centro del campo.

Derlis González o Richard Sánchez podrían aparecer en la alineación titular, relegando al banquillo a Celso Ortiz.

La tercera y última jornada del Grupo B será este domingo. Argentina jugará ante Qatar y Paraguay se medirá con Colombia.

Hora de Buenos Aires y hora de Asunción ver hoy partido Argentina vs Paraguay

Argentina: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Perú: 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.30 a.m.

Estados Unidos (Miami): 3.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (jueves 20 de junio)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (jueves 20 de junio)

Uruguay: 9.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 8.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (jueves 20 de junio)

Francia: 1.30 a.m. (jueves 20 de junio)

Alemania: 1.30 a.m. (jueves 20 de junio)

Portugal: 1.30 a.m. (jueves 20 de junio)

Holanda: 1.30 a.m. (jueves 20 de junio)

Inglaterra: 12.30 a.m. (jueves 20 de junio)

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Argentina vs Paraguay hora peruana

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina y TyC Sports Play.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión y América TV GO.

España: DAZN Spain.

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN + y Telemundo.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay y vera+.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil: SporTV y SporTV Play.

Canadá: TSN GO.

Chile: Canal 13, DIRECTV Play Deportes, TVN, CDF HD y DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol HD2, Caracol TV y Caracol Play.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App y SportsMax 2.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador y Sky Sports HD.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 1.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky Sports HD.

Haití: SportsMax App, Tele Haiti y SportsMax 2.

Honduras: Tigo Sports Honduras y Sky Sports HD.

Italia: DAZN.

Jamaica: SportsMax App y Sports Max 2.

Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

Holanda: Fox Sports 4 y Fox Sports Go.

Nicaragua: Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, Venevision y DIRECTV Sports Venezuela.

Cómo ver América TV GO EN VIVO y Fox Sports EN VIVO DirecTV

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de los juegos de Colombia contra Qatar, Argentina y Paraguay. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV GO EN VIVO Partidos hoy Copa América 2019

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO Copa América | Argentina vs Paraguay | canales

Paraguay: Canal 100 (SD) y Canal 710 (HD).

Vox TV Digital: Canal 57 (SD) y Canal 1023 (HD).

Sur Multimedia : (Encarnacíon): Canal 15 (Analógico), Canal 107 (Digital) y Canal 709 (HD)

TV Cable Paraná (Ciudad del Este): Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 712 (HD)

Paraguay Mi Cable (Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque): Canal 25 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 711 (HD).

Costa Rica: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD).

Bolivia: Canal 700 (HD).

Tigo Sports +: Canal 101 (SD) y Canal 711 (HD).

El Salvador: Canal 15 (Analógico), Canal 300 (Digital) y Canal 801 (HD)

Costa Rica Coopelesca Cable e Internet: (San Carlos) y Canal 109 (Digital)

Guatemala Cable DX : (Quetzaltenango): Canal 6 (Analógico).

Argentina DirecTV: Canal 634 (SD).

Cómo ver TyC Sports EN VIVO Copa América | Argentina vs Paraguay | canales

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

Cómo ver DirecTV Sports, Tigo Sports y TV Pública Copa América 2019

Aquí revisa la guía de canales del Argentina vs Paraguay

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Argentina vs Paraguay | canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

TV Pública de Argentina

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Tabla de Posiciones partidos Copa América Brasil 2019

Grupo A

Brasil: 4 puntos

Perú: 4 punto

Venezuela: 1 punto

Bolivia: 1 puntos

Grupo B

Colombia: 6 puntos

Paraguay: 1 punto

Qatar: 1 punto

Argentina: 0 puntos

Grupo C

Uruguay: 3 puntos

Chile: 3 puntos

Japón: 0 puntos

Ecuador: 0 puntos

Alineaciones y Formaciones selección Argentina

Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Sergio Agüero.

Entrenador: Lionel Scaloni.

Alineaciones y Formaciones selección Paraguay

Paraguay: Roberto Fernández; Bruno Valdez, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Santiago Arzamendia; Richard Sánchez, Rodrigo Rojas, Miguel Almirón, Hernán Pérez; Óscar Cardozo y Celicio Domínguez.

Entrenador: Eduardo Berizzo.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio, asistido por sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Rodrigo Correa. El uruguayo Leodán González estará a cargo del VAR.